Balinskis ar divām rezultatīvām piespēlēm palīdz “Panthers” sagraut “Lightning”
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārbaudes spēlē izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, viņa pārstāvētājai Floridas "Panthers" izcīnot panākumu.
"Panthers" savā laukumā ar 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) pārspēja Zemgus Girgensona pārstāvēto Tampabejas "Lightning".
Balinskis tika pie rezultatīvām piespēlēm mājinieku ceturtajos un piektajos vārtos, kad vairākumā precīzi bija Džefs Petrijs un Evans Rodrigess. Latvietis kopā uz ledus bija 23 minūtes un četras sekundes un izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, pieciem spēka paņēmieniem un vienu bloķētu metienu.
Carter Verhaeghe’s night ends early after being assessed a 5 and a game for this hit on Girgensons— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) October 4, 2025
pic.twitter.com/ozku9Z1npa
Viesu rindās jau pirmajā trešdaļā savainojumā iedzīvojās Girgensons, kad pret viņu spēka paņēmienu izdarīja Kārters Verhegī, Floridas vienības pārstāvim saņemot noraidījumu līdz mača beigām. Latvietis laukumā pēc tam vairs neatgriezās.
Šajā mačā abu vienību hokejisti regulāri mēģināja atrisināt domstarpības uz ledus un kopā tika iekrāti noraidījumi uz 322 minūtēm. Pirmais noraidījums mačā tika nopelnīts jau otrajā minūtē, kad uz noraidīto soliņu devās "Lightning" pārstāvis Skots Saburins.
Citā spēlē Elvja Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" izbraukumā ar 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) piekāpās Vašingtonas "Capitals".
Merzļikins viesu vārtos tika galā ar 20 no 22 pretinieku metieniem, atvairot 90,9% raidījumu.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles beigsies sestdien, bet pamatturnīra mači sāksies otrdien.
Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.