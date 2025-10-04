Latvijas spīdvestiem sestā vieta Nāciju kausā
Latvijas spīdveja izlase ar Andžeju Ļebedevu, Jevgeņiju Kostigovu un Daniilu Kolodinski sastāvā sestdien Polijas pilsētā Toruņā ieņēma sesto vietu Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) Nāciju kausa ("Speedway of Nations") finālā.
Latvijas izlase sešos braucienos izcīnīja 18 punktus un ieņēma sesto vietu, apsteidzot Čehiju ar 14 punktiem. Latvijas izlase braucienos ar 5:4 pārspēja čehus, ar 4:5 zaudēja britiem, ar 3:6 - dāņiem, ar 2:7 - austrāliešiem, poļiem un zviedriem.
14 punktus izcīnīja Ļebedevs, bet četrus - Kolodinskis.
Pēc sešiem mačiem, katras valsts izlasei tiekoties ar pārējām sešām, 37 punktus sakrāja un uzreiz finālā iekļuva Austrālija, bet Polija ar 35 un Dānija ar 34 punktiem savā starpā cīnījās par vietu finālā, ar 5:4 uzvarot poļiem.
Finālā Austrālija, kuru šajās sacensībās pārstāvēja Breidijs Kurcs un Džeks Holders, ar 7:2 pieveica Poliju, pirmajam finišējot Kurcam, otrajam - Holderam un trešajam - seškārtējam pasaules čempionam polim Bartošam Zmarzlīkam. Ceturto vietu ar 27 punktiem ieņēma zviedri, bet piekto ar 24 punktiem - pagājušā gada uzvarētāji Lielbritānijas spīdvejisti.
Jau ziņots, ka otrdien aizvadītajā pusfinālā Latvijas vienība sakrāja 30 punktus un ieņēma trešo vietu aiz Zviedrijas ar 40 punktiem un Lielbritānijas ar 37 punktiem. Pirmo divu vietu ieguvējas uzreiz nodrošināja vietu finālā, bet Latvija cīņā par pēdējo ceļazīmi pārspēja Vāciju. Otrā pusfinālā pirmo vietu izcīnīja Austrālija, bet vietu finālā nodrošināja arī Čehija un Dānija.
Nāciju kausa uzvarētāji nodrošināja vietu nākamā gada Pasaules kausa finālā, kas norisināsies Varšavā. Pērn pasaules čempionātā Latvijas izlase ar Ļebedevu, Kostigovu un Kolodinski ierindā izcīnīja septīto vietu. Par uzvarētājiem kļuva Lielbritānijas spīdvejisti, aiz sevis atstājot Austrālijas un Zviedrijas izlases.