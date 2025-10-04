Latvijas sieviešu volejbola izlases spēlētāja Marta Kamēlija Levinska.
Šodien 22:00
Latvijas volejboliste Marta Levinska triumfē Vācijas Superkausā ar iespaidīgu sniegumu
Martas Kamēlijas Levinskas pārstāvētā Drēzdenes "Dresdner SC 1898" sestdien savā laukumā izcīnīja Vācijas Superkausu, latvietei ar 32 punktiem kļūstot par mača rezultatīvāko spēlētāju.
Drēzdenes klubs ar 3-1 (25:18, 32:34, 25:22, 25:23) pieveica Šverīnas "Palmberg".
Levinska 27 punktus guva uzbrukumā, trīs - ar bloku un divus - ar servi.
Uzvarētāju rindās 19 punktus guva Miku Akimoto, bet pretiniecēm rezultatīvākā ar 14 punktiem, trīs no tiem gūstot ar bloku, bija Anna Artišuka.
Iepriekšējā gadā "Palmberg" finālā ar 1-3 piekāpās Štutgartes MTV.