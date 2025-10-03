Rūdolfs Balcers plosās Šveices čempionātā, iemetot trīs ripas Cīrihes "Lions" graujošā uzvarā
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers piektdien izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē un kaldināja Cīrihes "Lions" komandas uzvaru. "Lions" mājās ar 7:3 (2:2, 2:0, 3:1) pārspēja "Bern" hokejistus.
Četras sekundes pirms pirmā perioda beigām Balcers no vārtu priekšas panāca 2:2. Latvietis guva arī mājinieku nākamos vārtus, otrās trešdaļas piektajā minūtē pēc Denisa Malgina piespēles nonākot vienam pret vārtsargu un raidot ripu tīklā. Tāpat Balcers guva arī spēles pēdējos vārtus 58.minūtē, kad ar metienu tukšos vārtos panāca galarezultātu.
Šajā spēlē Balcers uz ledus bija 18 minūtes un sešas sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Latvijas uzbrucējs šosezon guvis astoņus vārtus, kas ir labākais rādītājs līgā, un atdevis divas rezultatīvas piespēles.
Citā mačā vārtsargs Ivars Punnenovs atvairīja 26 no 28 metieniem, kamēr Rapersvilas-Jonas "Lakers" viesos ar 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) uzveica "Fribourg-Gotteron". Vēl Oskars Lapinskis un Langnavas "Tigers" mājās ar 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) pārspēja "Ajoie" ar Emīlu Veckaktiņu sastāvā, kamēr Denisa Smirnova pārstāvētā "Kloten" savā laukumā ar 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) bija pārāka pār "Biel-Bienne".
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk tabulā ir trešās pozīcijas īpašniece "Lakers".
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.