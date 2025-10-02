Aizsargs Džeksons Lakombs.
Šodien 23:19
Astoņu gadu līgums par 72 miljoniem: Lakombs kļūst par NHL kluba "Ducks" visu laiku apmaksātāko hokejistu
Aizsargs Džeksons Lakombs ceturtdien noslēdza astoņu gadu līguma pagarinājumu ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Anaheimas "Ducks", kas hokejistam ļāva kļūt par "Ducks" visu laiku apmaksātāko hokejistu, ceturtdien paziņoja klubs.
"Ducks" ziņo, ka klubs uz astoņiem gadiem ir pagarinājis līgumu ar Lakombu, jaunajam līgumam stājoties spēkā 2026./2027.gada sezonā.
"Šī darījuma noslēgšana bija mūsu prioritāte. Džeksonam ir viss nepieciešamais, lai daudzus gadus būtu mūsu pamatsastāva enkurs," sacīja "Ducks" ģenerālmenedžeris Pets Verbīks
NHL apskatnieks Eliots Frīdmens savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" uzsver, ka tas ir "Ducks" visu laiku lielākais līgums.
""Ducks" ir padarījusi Lakombu par vislabāk apmaksāto spēlētāju kluba vēsturē," raksta Frīdmens, ziņojot, ka hokejists saņems 72 miljonus ASV dolāru, kas ir 61,4 miljoni eiro.
"Raienam Geclafam, Polam Karijam un Korijam Perijam bija augstāka vidējā gada alga, taču līguma summa Lakombam ir lielākā," raksta Frīdmens.