Par hokejista karjeras beigām paziņo Pačioreti un Džonsons
Par savas spēlētāja karjeras beigām otrdien paziņoja 17 sezonas Nacionālajā hokeja līgā (NHL) aizvadījušais amerikāņu uzbrucējs Makss Pačioreti.
36 gadus vecais spēlētājs pagājušajā sezonā laukumā devās 37 regulārā čempionāta mačos Toronto "Maple Leafs" rindās, izceļoties ar 13 (5+8) punktiem, bet Stenlija kausā viņam 11 spēlēs bija astoņi (3+5) punkti.
Pačioreti 2007. gadā NHL draftā ar kopējo 22. numuru izvēlējās Monreālas "Canadiens", kuras rindās viņš aizvadīja savas pirmās desmit sezonas līgā un bija komandas kapteinis pēdējās četrās sezonās. 2018. gadā uzbrucējs pārcēlās uz Lasvegasas "Golden Knights", kur aizvadīja četras sezonas, bet tad pa vienai sezonai nospēlēja arī Karolīnas "Hurricanes", Vašingtonas "Capitals" un "Maple Leafs".
Kopumā uzbrucējs NHL aizvadīja 939 regulārā čempionāta spēles, kurās sakrāja 681 (335+346) punktu, bet Stenlija kausā Pačioreti kontā 89 spēlēs 58 (28+30) punkti. Par Stenlija kausa ieguvēju Pačioreti kļūt neizdevās. Vienu reizi viņš piedalījās NHL Visu zvaigžņu spēlē (2020. gadā), kā arī saņēmis Bila Mastertona vārdā nosaukto NHL trofeju par neatlaidību, sportisko garu un ziedošanos spēlei.
Pačioreti ASV izlases rindās startēja 2014. gada olimpiskajās spēlēs, kur piecos mačos atdeva vienu rezultatīvu piespēli, bet 2012. gadā pasaules čempionātā astoņās spēlēs sakrāja 12 (2+10) punktus, esot valstsvienības rezultatīvākais spēlētājs. Tāpat uzbrucējs startēja 2016. gada Pasaules kausā.
Tāpat par savas spēlētāja karjeras beigām paziņoja 17 sezonas NHL aizvadījušais aizsargs Ēriks Džonsons, kurš 2022. gadā kopā ar Kolorādo "Avalanche" kļuva par Stenlija kausa ieguvēju. Džonsonu 2006. gadā NHL draftā ar pirmo numuru izvēlējās Sentluisas "Blues", kurā viņš aizvadīja pirmās trīs ar pusi sezonas, pēc kā tika aizmainīts uz "Avalanche", kur spēlēja līdz 2023. gadam. Karjeras turpinājumā aizsargs spēlēja arī Bufalo "Sabres" un Filadelfijas "Flyers", bet pagājušās sezonas izskaņā atgriezās "Avalanche".
Iepriekšējā sezonā pieredzējušais aizsargs aizvadīja 22 spēles "Flyers" rindās un 14 mačus "Avalanche" kreklā, kuras sastāvā nospēlēja arī divas spēles Stenlija kausa izcīņā, kopumā sezonā iekrājot piecus (2+3) rezultativitātes punktus. Karjeras laikā Džonsons NHL aizvadīja 1023 regulārā čempionāta spēles, kurās sakrāja 348 (95+253) punktus, bloķēja 1717 metienus un pielietoja 1695 spēka paņēmienus. Stenlija kausā viņam 57 spēlēs 13 (5+8) punkti.
"Pēc neticamiem 18 gadiem NHL, no hokeja atvados ar pateicības pilnu sirdi," savā paziņojumā norāda 37 gadus vecais Džonsons, kurš smagas ceļgala traumas dēļ bija spiests izlaist visu 2008./2009. gada sezonu.
Džonsons ar 14 sezonām "Avalanche" rindās ir otrs visilgāk komandā spēlējušais aizsargs aiz Adama Fūta (17 sezonas), kā arī otrais aizsargu vidu aizvadītajos mačos (731). Toties viņš ir kluba rekordists bloķētajos metienos (1373) un trešais strap aizsargiem spēka paņēmienos (1288). Savu pēdējo spēli regulārajā čempionātā Džonsons aizvadīja 13. aprīlī pret Anaheimas "Ducks" un izcēlās tajā ar precīzu metienu tukšos vārtos. Turpinājumā viņš laukumā devās vēl divās "play off" spēlēs Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā, kurā "Avalanche" ar 3-4 atzina Dalasas "Stars" pārākumu.
"Hokejs ir bijusi mana dzīve un esmu tam pateicīgs par katru aizvadīto sekundi," savā paziņojumā sacīja Džonsons. "Esmu saviļņots par to, kas notiks tālāk, bet šo ceļojumu vienmēr paturēšu savā sirdī."
Džonsons ar ASV izlasi 2010. gada olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudrabu, bet 2013. gadā tika pie pasaules čempionāta bronzas medaļas. Tāpat uzbrucējs startēja 2016. gada Pasaules kausā.