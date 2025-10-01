Kamēr Artūrs Žagars ārstē traumu, viņa "Fenerbahce" sakauj "Paris" Eirolīgas spēlē
Pagājušās sezonas čempione Stambulas "Fenerbahce", Latvijas basketbolistam Artūram Žagaram paliekot ārpus pieteikuma, trešdien ULEB Eirolīgas pirmās kārtas mačā izcīnīja uzvaru. "Fenerbahce" mājās ar 96:77 (25:19, 18:21, 27:19, 26:18) apspēlēja "Paris".
Stambulas komandā ar 22 punktiem izcēlās Devons Hols, bet vēl 20 punktus iekrāja Teilens Hortons-Takers. Starp parīziešiem rezultatīvākais 23 gūtajiem punktiem bija Nadirs Hifi, kurš arī izprovocēja septiņas pretinieku piezīmes.
Jau ziņots, ka Žagars nedēļas nogalē Turcijas čempionāta pirmās kārtas spēlē iedzīvojās cirkšņa savainojumā.
Vēl trešdien ar panākumu Eirolīgas sezonu sāka Kauņas "Žalgiris", kas viesos ar 89:84 (27:20, 18:15, 22:25, 22:24) uzvarēja "Monaco", bet Eirolīgas jaunpienācēja "Valencia" viesos ar 80:77 (19:18, 15:17, 26:26, 20:16) pārspēja Vilērbānas ASVEL.
Otrdien pirmajā kārtā Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" debitēja Eirolīgā ar uzvaru, mājās ar 89:76 pārspējot Belgradas "Partizan", Rolands Šmits un Stambulas "Anadolu Efes" neitrālā laukumā ar 85:78 guva panākumu pār Izraēlas vienību Telavivas "Maccabi", bet Vitorijas "Baskonia" bez Rodiona Kuruca sastāvā mājās ar 96:102 zaudēja Pirejas "Olympiacos".
Šosezon Eirolīgas klubu skaits ir pieaudzis no 18 līdz 20 komandām. No iepriekšējās sezonas līgā vairs nestartē Vācijas komanda Berlīnes "Alba", bet klāt ir nākusi "Valencia" no Spānijas, Telavivas "Hapoel" no Izraēlas un īpašo ielūgumu jeb "wild card" uz pieciem gadiem saņēmusī "Dubai".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Latvijas basketbolista Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".