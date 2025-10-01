Mārcis Šteinbergs gūst astoņus punktus, viņa "Baxi" zaudē ULEB Eirokausa spēlē
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs trešdien ULEB Eirokausa pirmās kārtas mačā izcēlās ar astoņiem punktiem, viņa pārstāvētajai Spānijas vienībai Manrezas "Baxi" piedzīvojot zaudējumu. "Baxi" viesos ar 69:76 (18:29, 9:13, 22:19, 20:15) zaudēja Rumānijas komandai Klužas-Napokas U-BT.
Šteinbergs, kurš laukumā devās starta pieciniekā, spēlēja 15 minūtes un septiņas sekundes un raidīja grozā vienu no diviem divu punktu metieniem, divus no trijiem tālmetieniem, bet garām meta divus soda metienus. Viņš arī izcēlās statistikā ar trīs atlēkušajām bumbām, nopelnīja divas piezīmes, izprovocēja vienu sodu un iekrāja efektivitāti seši.
Mājinieku uzvaru ar 17 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Aleksejs Nikoličs, kamēr Manrezas komandā rezultatīvākais ar 16 gūtajiem punktiem bija Alekss Rejess.
Jau ziņots, ka otrdien pirmās kārtas mačos Riharda Lomaža pārstāvētā Klaipēdas "Neptūnas" viesos ar 85:95 zaudēja Latvijas trenera Ainara Bagatska vadītajam Polijas klubam Vroclavas "Šlask", bet Turcijas vienība Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Andreja Gražuļa pieteikumā savā laukumā ar 93:96 piekāpās Ulmas "Ratiopharm".
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pagājušajā sezonā Mareka Mejera pārstāvētā Klužas-Napokas U-BT ULEB tika līdz Eirokausa ceturtdaļfinālam.
Pērn Eirokausā triumfēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.