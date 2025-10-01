"Devils" aizsargs Lūks Hjūzs
Hokejs
Šodien 17:59
Ņūdžersijas "Devils" vēl septiņus gadus paturēs aizsargu Lūku Hjūzu, viņam maksājot 63 miljonus dolāru
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Ņūdžersijas "Devils" vienojies par septiņu gadu līgumu ar ierobežoti brīvo aģentu aizsargu Lūku Hjūzu, vēsta komanda. Turpmāko septiņu sezonu laikā Hjūzs saņems 63 miljonus ASV dolāru.
22 gadus vecais Hjūzs iepriekšējā sezonā 71 spēlē guva 44 punktus (7+37), būdams līderis "Devils" aizsargu vidū gan punktos, gan rezultatīvajās piespēlēs.
NHL Hjūzs debitēja 2023.gada aprīlī un līdz šim 155 pamatturnīra spēlēs sakrājis 93 punktus (17+76). Hjūzu 2021.gada draftā "Devils" izvēlējās ar ceturto numuru un pēc divām sezonām Mičiganas Universitātē viņš debitēja NHL.
Lūka Hjūza vecākais brālis Džeks, kurš spēlē uzbrucēja pozīcijā, arī pārstāv "Devils" komandu. Savukārt otrs NHL spēlējošais brālis aizsargs Kvins Hjūzs ir Vankūveras "Canucks" kapteinis.