Minesotas "Wild" atalgo savu līderi ar ienesīgāko līgumu NHL vēsturē
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Minesotas "Wild" uz astoņiem gadiem pagarinājusi vienošanos ar uzbrucēju Kirilu Kaprizovu, noslēdzot lielāko vienošanos NHL vēsturē, otrdien paziņoja kluba ģenerālmenedžeris Bils Gerins.
Jaunā vienošanās noslēgta uz astoņiem gadiem un tās kopējā summa būs 136 miljoni ASV dolāru (115,6 miljoni eiro), hokejistam saņemot gadā aptuveni 17 miljonus ASV dolāru (14,45 miljonus eiro) un kļūstot par vislabāk apmaksāto spēlētāju NHL. Iepriekš ienesīgāko vienošanos NHL vēsturē bija noslēdzis Ostons Metjūss, kurš, pārstāvot Toronto "Maple Leafs", ik sezonu saņem aptuveni 13,25 miljonus ASV dolāru.
Septembra sākumā ASV hokeja apskatnieks Frenks Seravalli vēstīja, ka Kaprizovs noraidīja 128 miljonus ASV dolāru (gandrīz 109 miljonus eiro) vērtu līgumu. Arī vienošanās ar tādu summu būtu viņu padarījusi par vislabāk apmaksāto spēlētāju NHL vēsturē. 2025./2026. gada sezonā 28 gadus vecajam hokejistam vēl ir spēkā 2021. gadā noslēgtais piecu gadu līgums, kura vērtība ir 45 miljoni ASV dolāru (38,5 miljoni eiro).
Pagājušajā sezonā Kaprizovs 41 pamatturnīra spēlē sakrāja 56 (25+31) rezultativitātes punktus, bet sešās Stenlija kausa spēlēs - deviņus (5+4) rezultativitātes punktus. Kaprizovs ir viens no "Wild" visu laiku labākajiem hokejistiem. Viņš ir kluba līderis vidēji spēlē iekrātajos punktos (1,21), vidēji spēlē gūtajos vārtos (0,58) un papildlaikā gūtajos vārtos (10). Viņš ir ceturtais visu laiku labākais "Wild" vārtu guvējs.
"Wild" ar 97 punktiem 82 pamatturnīra spēlēs Rietumu konferencē ierindojās septītajā vietā, bet Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas sērijā ar 2-4 piekāpās Vegasas "Golden Knights".