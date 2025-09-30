Mbapē hat-trick palīdz "Real" sagraut "Kairat" Čempionu līgā; "Liverpool" negaidīts pēriens Stambulā
Madrides "Real" otrdien Kazahstānā svinēja pārliecinošu uzvaru UEFA Čempionu līgas mačā, Kilianam Mbapē iesitot trīs vārtus, bet Bergāmo "Atalanta" mājās uzvarēja Beļģijas vienību "Club Brugge".
"Real" ar 5:0 (1:0) uzvarēja Almati "Kairat". Vārtus Mbapē guva 25.minūtē ar 11 metru sitienu, kā arī 52. un 74.minūtē, vēl vienus vārtus 83.minūtē guva Eduardu Kamavinga, bet mača kompensācijas laika trešajā minūtē izcēlās Brahims Diass.
"Atalanta" ar 2:1 (0:1) uzvarēja "Club Brugge". 38. minūtē viesus vadībā ar precīzu raidījumu izvirzīja Krists Colis, bet mājinieki atspēlējās ar 74.minūtē realizētu Lazara Samardžiča 11 metru soda sitienu un uzvaru panāca 87.minūtē pēc Mario Pašaliča "gola".
Tikmēr Anglijas premjerlīgas līdere "Liverpool" Stambulā ar 0:1 (0:1) piekāpās vietējam "Galatasaray". Mača sākumā noteikumus savā soda laukumā pārkāpa Liverpūles kluba pussargs Dominiks Soboslai, un vārtus 16. minūtē ar 11 metru soda sitienu guva Viktors Osimens, raidot bumbu vārtu vidū.
Norvēģijas vienība "Bodo"/"Glimt" mājās spēlēja 2:2 (0:0) ar vēl vienu Anglijas premjerlīgas klubu Totenhemas "Hotspur". 35. minūtē mājinieku uzbrucējs Kaspers Hogs nerealizēja 11 metru soda sitienu, kas tika piešķirts par pārkāpumu pret Fredriku Bjerkenu. Tomēr Jenss Heuge, gūdams divus vārtus 13 minūšu laikā, 66. minūtē izvirzīja mājiniekus vadībā ar 2:0. Anglijas klubam izdevās izcīnīt neizšķirtu pēc Mikija van de Vena gūtajiem vārtiem 68. minūtē un Justeina Gundersena 89. minūtē savos vārtos raidītās bumbas.
Tikai Londonas "Chelsea" no Anglijas klubiem otrdien izdevās uzvarēt, mājās ar 1:0 pieveicot Lisabonas "Benfica". Arī šajā mačā vārti tika gūti, bumbu raidot savos vārtos. To 18. minūtē izdarīja Lisabonas kluba pussargs Ričards Rioss. Londonas klubs mača kompensācijas laikā palika mazākumā pēc Žuāna Pedru nopelnītās otrās dzeltenās kartītes, taču uzvaru saglabāja.
Četrās spēlēs tika izcīnītas pārliecinošas uzvaras. Madrides "Atletico" savā laukumā ar 5:1 (3:0) uzvarēja Frankfurtes "Eintracht", uzvarētāju labā vārtus gūstot Džakomo Raspadori, Robēnam Lenormānam, Antuānam Grīzmanam, Džuliano Simeonem un Julianam Alvaresam ar 11 metru sitienu. Viesiem vienīgos vārtus 57. minūtē guva Jonatans Burkarts, panākot 1:3.
Milānas "Inter" mājās ar 3:0 (2:0) pieveica Prāgas "Slavia". Divus vārtus guva Lautaro Martiness, vienus - Denzels Dumfrīss.
Marseļas "Olympique" savā laukumā ar 4:0 (3:0) sagrāva Amsterdamas "Ajax". Divus vārtus guva Igors Paišāns, pa vieniem - Meisons Grīnvuds un Pjērs Emeriks Obamejangs.
Vēl vienā mačā Kipras klubs "Pafos" mājās ar 1:5 (1:4) atzina Minhenes "Bayern" pārākumu. Uzvarētāju labā divus vārtus guva Harijs Keins, pa vieniem - Rafaels Gerreiru, Nikolā Džeksons un Mikaels Olīss. Mājiniekiem 45. minūtē 1:4 panāca Mislavs Oršičs. Viesi 19 minūšu laikā guva četrus vārtus, līdz 34. minūtes beigām panākot 4:0.
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās. Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24.vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".