Mbapē hat-trick palīdz "Real" sagraut "Kairat" Čempionu līgā
Madrides "Real" otrdien Kazahstānā svinēja pārliecinošu uzvaru UEFA Čempionu līgas mačā, Kilianam Mbapē iesitot trīs vārtus, bet Bergāmo "Atalanta" mājās uzvarēja Beļģijas vienību "Club Brugge".
"Real" ar 5:0 (1:0) uzvarēja Almati "Kairat".
Vārtus Mbapē guva 25.minūtē ar 11 metru sitienu, kā arī 52. un 74.minūtē, vēl vienus vārtus 83.minūtē guva Eduardu Kamavinga, bet mača kompensācijas laika trešajā minūtē izcēlās Brahims Diass.
"Atalanta" ar 2:1 (0:1) uzvarēja "Club Brugge".
38.minūtē viesus vadībā ar precīzu raidījumu izvirzīja Krists Colis, bet mājinieki atspēlējās ar 74.minūtē realizētu Lazara Samardžiča 11 metru soda sitienu un uzvaru panāca 87.minūtē pēc Mario Pašaliča "gola".
Otrdien notiks vēl septiņas spēles.
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24.vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".