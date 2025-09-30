Ostapenko sasniedz prestižā Pekinas turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālu, Štrombaham uzvara "Challenger" turnīra pirmajā kārtā
Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko otrdien, 30. septembrī, iekļuva Pekinas "WTA 1000" sērijas dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālā, bet vīriešu tenisists Roberts Štrombahs pārvarēja "Challenger" turnīra pirmo kārtu Francijā.
Ostapenko un Sje, kuras turnīrā ir izsētas ar ceturto numuru, otrajā kārtā ar 6-1, 3-6, 10:4 pārspēja japānieti Šuko Aojamu un Kristinu Buksu no Spānijas.
Par uzvaru Ostapenko nopelnīja 215 pasaules ranga punktus. Ceturtdaļfinālā Ostapenko un Sje spēkosies ar Slovākijas pārstāvi Mihalīkovu un Lielbritānijas sportisti Oliviju Nikolsu.
Pirmajā kārtā Latvijas un Taivānas duets ar 5-7, 6-4, 11:9 pieveica taivānieti Čaņu Haodžinu un ķīnieti Dzjanu Sjiņjuju. Jau ziņots, ka vienspēlē gan Ostapenko, gan Anastasija Sevastova zaudēja otrās kārtas cīņās. "WTA 1000" turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos.
Tikmēr Latvijas tenisists Roberts Štrombahs otrdien Francijā izcīnīja uzvaru "Challenger 75" pamatturnīra pirmajā kārtā. Štrombahs, kurš ATP rangā ieņem 349.vietu, ar 7-6 (8:6), 6-4 pārspēja itāli Federiko Činu (ATP 211.). Par otrās kārtas sasniegšanu latvietis nopelnīja sešus ATP ranga punktus.
Cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Latvijas pirmā rakete spēkosies ar Luksemburgas pārstāvi Krisu Rodešu (ATP 181.) vai ar itāli Frančesko Pasaro (ATP 139.), kuram turnīrā ticis ceturtais numurs.
Jau ziņots, ka kvalifikācijas pirmajā kārtā Štrombahs, kurš bija izsētas ar ceturto numuru, ar 7-5, 7-5 uzvarēja francūzi Maksensu Božu (ATP 585.) un otrajā kārtā, cīnoties par iekļūšanu pamatturnīrā, ar 3-6, 4-6 piekāpās ar septīto numuru izsētajam Hamišam Stjuartam (ATP 385.) no Lielbritānijas, taču iekļuva pamatsacensībās kā laimīgais zaudētājs. Turnīrs Francijas rietumos norisinās cietā seguma kortos.