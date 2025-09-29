"Riga" futbolisti ne bez pūlēm uzlauž "Daugavpils" aizsardzību un bēg tabulā
Latvijas čempionāta līdere "Riga" pirmdien Daugavpilī svinēja uzvaru "Tonybet" futbola virslīgas 31. kārtas spēlē un pārsvaru pār vicelīderi RFS palielināja līdz astoņiem punktiem.
"Riga" ar 1:0 (0:0) pārspēja "Daugavpili".
Pirmajā puslaikā vairāk uzbruka "Riga", bija vārtu gūšanas iespējas arī mājiniekiem, bet puslaiks beidzās bez gūtiem vārtiem - 0:0.
53.minūtē pretuzbrukumā pēc Gotjē Mankendā piespēles no labās puses vienatnē ar mājinieku vārtsargu Jāni Beku nonāca Alberto Grimaldo, apspēlējot vārtsargu un raidot bumbu vārtos - 1:0 "Riga" komandas labā.
Savu vienīgo zaudējumu šajā sezonā "Riga" piedzīvoja tieši pret "Daugavpili", pirmajā aplī mājās piekāpjoties ar 1:2. Otrajā aplī rīdzinieki guva vārtus spēles beigās un viesos uzvarēja ar 1:0, bet trešajā aplī mačs noslēdzās neizšķirti 1:1.
Piektdien "Metta" savā laukumā Jūrmalā ar 0:1 zaudēja "Grobiņai", bet sestdien "Jelgava" un "Auda" komandas spēlēja neizšķirti - 1:1. Svētdien "Tukums 2000" panāca uzvaru ar 2:1 pār "Super Nova" komandu, bet RFS spēlēja 2:2 ar "Liepāju".
Pēc 31 aizvadītās kārtas "Riga" ir 80, RFS - 72, bet "Liepājai" - 54 punkti. 44 un 43 punkti ir attiecīgi "Auda" un "Daugavpils" komandām, 33 punkti ir "Jelgavai", 31 punkts - "Tukums 2000" komandai, pa 26 punktiem - "Super Nova" komandai un "Grobiņai", bet 24 punkti - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.