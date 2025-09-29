Miks Indrašis pirmo reizi karjerā pārstāvēs Čehijas klubu
Latvijas hokejists Miks Indrašis šosezon spēlēs Čehijas virslīgas komandā "Mlada Boleslav", pirmdien pavēstīja klubs.
Klubs ziņo, ka komandu papildina 34 gadus vecais "pieredzējušais latviešu uzbrucējs Indrašis". "Esam piedzīvojuši četrus zaudējumus pēc kārtas ar relatīvi sliktu metienu precizitāti, tāpēc bijām spiesti reaģēt," hokejista ierašanos komentē "Mlada Boleslav" sporta menedžeris Tomāšs Vlasāks, piebilstot, ka komandas sniegumu ir ietekmējuši arī četru spēlētāju savainojumi.
Indrašis ir pievienojies "Mlada Boleslav" līdz sezonas beigām. Klubs uzsver, ka Indrašis ir "garš, tehniski prasmīgs un pieredzējis uzbrucējs, kurš var gan gūt vārtus, gan veidot saspēli, un ierodas Mlada Boleslavā ar mērķi - palīdzēt komandai.
"Indrašis vienmēr ir bijis viens no spēlētājiem, uz kuru treneri ir varējuši paļauties. Viņa pozitīvā un aktīvā pieeja lietām bija redzama uzreiz pēc viņa ierašanās pie mums," saka Vlasāks.
Indrašis Čehijā ieradās pirmdienas rītā. Tas, vai viņš spēlēs otrdienas mačā Liberecā, galvenokārt būs atkarīgs no administratīviem nosacījumiem. "Protams, viņš ir gatavs," piebilst Vlasāks.
Iepriekšējā sezonā Latvijas uzbrucējs spēlēja Zviedrijas vicečempionē Jēvles "Brynas", 48 Zviedrijas virslīgas spēlēs sakrājot 29 (6+23) rezultativitātes punktus, bet 17 "play-off" mačos - četrus (1+3) punktus.
Pirms pievienošanās "Brynas" Indrašis pavadīja vienu sezonu Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) komandā Šveningenes "Wild Wings", bet pirms tam viņš sezonu noslēdza Šveicē "Biel-Bienne" komandā. Karjeras laikā rīdzinieks ārvalstīs ir pārstāvējis Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubus Rīgas "Dinamo", Krievijas klubus Maskavas "Dinamo", Maskavas apgabala "Vitjaz" un Vladivostokas "Admiral", kā arī ir spēlējis Šveices vienībā "Biel-Bienne" un Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) komandā Šveningenes "Wild Wings", divas pēdējās sezonas pavadot "Brynas" rindās.
Pieredzējušais uzbrucējs ir pārstāvējis Latvijas izlasi 11 pasaules čempionātos, taču šogad meistarsacīkstēs nespēlēja ģimenes apsvērumu dēļ.