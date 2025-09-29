Igaunijas futbola klubi vēlas panākt Krievijas izslēgšanu no UEFA
Igaunijā 13 futbola klubi aicinājuši Igaunijas Futbola federācijas (EJL) valdi sasaukt ārkārtas kopsapulci, lai vienotos par aicinājumu no Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) izslēgt Krievijas Futbola savienību un apturēt maksājumus Krievijas klubiem.
"FC Infonet", "FCI Levadia", "FC Ravens Futsal", "FC Santos", "Jarvamaa JK", "JK Welco", "Harju Jalgpalliklubi Laagri", "Harju JK", "Martin Reimi Jalgpallikool", "Paide Linnameeskond", "Tallinna Kalev", "Viimsi JK" un "Viljandi Tulevik" pieprasa, lai UEFA pārtrauktu jebkādus maksājumus Krievijas klubiem, nodrošinātu maksājumus Ukrainas klubiem un izslēgtu Krievijas Futbola savienību.
"Krievijas agresijas ceturtajā gadā UEFA turpina finansēt Krievijas klubus, kamēr atbalsts vairākiem Ukrainas klubiem ir bloķēts - tas ir amorāli un netaisnīgi. Mums tas ir fundamentāls vērtību jautājums, taču no EJL prezidenta esam dzirdējuši tikai ļoti dīvainas nostājas un futbola asociācijas paskaidrojumus par to, kāpēc neko nevar darīt. Tas ir nepieņemami Igaunijas futbola sabiedrībai un klubiem," sacīja kluba "Paide Linnameeskond" prezidents Veiko Veskimē, kurš ir viens no aicinājuma autoriem.
"Mēs uzskatām, ka mēs varam un mums ir jādara ievērojami vairāk. Tāpēc mums ir jārīkojas pašiem, un tāpēc mēs aicinām sasaukt ārkārtas kopsapulci, kā to paredz statūti," viņš sacīja.
Pieci Igaunijas futbola klubi 15. augustā nosūtīja aicinājumu Igaunijas Futbola federācijai, kurā jautāja, kādus pasākumus plāno veikt asociācija un tās prezidents Aivars Pohlaks, kurš ir UEFA izpildkomitejas loceklis. Līdz šim atbilde nav saņemta.
Kā stāstīja Veskimē, tiem EJL biedriem, kuri mudina sasaukt ārkārtas kopsapulci, visvairāk rūp sporta ētiskais un morālais pamats. "Laikā, kad Krievija turpina pilna mēroga karu Ukrainā, tās bezpilota lidaparāti lido Polijā un iznīcinātāji provocē Igaunijas gaisa telpā, miljoniem eiro no mūsu kopējiem futbola līdzekļiem ik gadu tiek maksāti, lai atbalstītu tās klubus. Vairāki klubi, kas ir saņēmuši UEFA solidaritātes maksājumus, tieši pieder personām, pret kurām ir noteiktas sankcijas, vai ir saistīti ar Krievijas politisko eliti vai citām personām, pret kurām ir noteiktas sankcijas. Tas ir nepieņemami, un mūsu mērķis ir nodrošināt, lai starptautiskajā futbolā tiktu ievēroti principi un vērtības, kuru dēļ šis sporta veids vispār pastāv - godīga spēle, vienlīdzība un solidaritāte," pausts paziņojumā.
Klubi ir iesnieguši EJL valdei prasību sasaukt ārkārtas kopsapulci. Saskaņā ar asociācijas statūtiem EJL valdei ir jāsasauc ārkārtas kopsapulce, ja to rakstiski pieprasa vismaz viena desmitā daļa biedru, norādot iemeslu. Prasības iesniegšanas brīdī Igaunijas Sporta reģistrā bija reģistrēti 110 EJL biedri.