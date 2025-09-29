"Pirmajās spēlēs vēl būsim tālu no sava potenciāla!" BK "Ogre" atklāj budžeta apmērus un mērķus šai sezonai
Latvijas basketbola kluba "Ogre" jaunās sezonas budžets būs līdzīgs kā bija iepriekšējā gadā, pirmdien sarunā ar aģentūru LETA sacīja komandas ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš.
"Sezonas sākumā runāt par konkrētu budžetu ir grūti. Mēs lielā mērā esam atkarīgi Ogres pašvaldības, no sponsoriem, bet kamēr nauda nav kontā esmu ļoti piesardzīgs," teica Sirsniņš. "Kopumā budžets varētu būt līdzīgs kā pērn, kad tas bija ap 550-600 tūkstošiem eiro."
Runājot par "Ogres" sastāvu, ģenerālmenedžeris sacīja, ko kopumā ar vienības komplektāciju ir apmierināts. "Pluss mīnus esam dabūjuši, to ko gribējuši," atklāja Sirsniņš. "Skaidrs, ka liela laimes spēle ir ārzemnieku piesaistīšana. Diemžēl, ir jāriskē un jāņem pirmgadnieki, kuri nemaksā lielu naudu, bet ir gatavi braukt un sevi pierādīt. Svarīgi būs tas, kā viņi iejutīsies. Skaidrs, ka ceram uz to, ka viņi būs labi palīgi un palīdzēs izcīnīt daudz uzvaru."
Kā pastāstīja ģenerālmenedžeris, tad komandas mērķis Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL) ir vismaz labāko astotnieka sasniegšana, bet tālāk jāskatās pēc situācijas - varēs vai nevarēs kā pagājušajā sezonā sasniegt "Final Four". Šobrīd grūti novērtēt kādi esot pretinieki, jo ir maz informācijas par igauņu komandām. Latvijas basketbola līgā (LBL) komanda vēlas atgriezt kāda kaluma medaļas Ogrē, bet Latvijas kausā lielais sapnis esot uzrīkot turnīra finālu jaunajā Ogres jaunajā arēnā. "Lai tiktu pie rīkošanas, laikam jātiek finālā," piebilda kluba ģenerālmenedžeris. "Mērķi mums ir, un mēs pie tiem strādāsim, lai piepildītu."
Ogres komanda pirmo maču LIBL aizvadīs rīt pret "Valmiera Glass"/"Vidzemes augstskola", bet sestdien savā laukumā spēkosies ar "VEF Rīga". Kā norāda Sirsniņš, viņš negaidot, ka komanda jau no pašām pirmajām spēlēm demonstrēs labāko iespējamo sniegumu. "Domāju, ka pirmajās spēlēs būsim tālu no sava potenciāli labākā snieguma," sacīja Sirsniņš. "Ceru, ka Ogres spēlē būs daudz skatītāju un tas mums dos tādu emocionālu pārsvaru. Uz tā rēķina mēs varētu kārtīgi cīnīties."
Pagājušajā sezonā "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) ceturtdaļfinālā "Ogre" ar 1-3 sērijā piekāpās "Ventspils" vienībai, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) cīņā par bronzas godalgām zaudēja Tallinas "Kalev"/"Cramo" komandai. Latvijas kausā ogrēnieši ceturtdaļfinālā piekāpās "Liepāja" vienībai.
Komandas sastāvs: Keišons Deividsons, Reinis Avotiņš, Anatolijs Šundels, Martins Kudrjavcevs, Gustavs Kampuss, Džastins Ndžoks-Todžare, Luka Hlebovickis, Kristaps Dārgais, Aleks Simsons, Volodimirs Polujahtovs, Guntis Sīpoliņš, Kārlis Apsītis, Markuss Lastiņš. Galvenais treneris - Uldis Švēde, trenera asistenti- Artūrs Bērziņš un Ernests Kalve.