Eiropas golferi notur lielo pārsvaru un uzvar ASV Raidera kausā
Eiropas golferi pagājušajā nedēļas nogalē Ņujorkā notikušajā Raidera kausā uzvarēja ASV.
Eiropas golferi uzvarēja ar 15-13, pirms svētdienas spēlēm atrodoties vadībā ar 11,5-4,5 - lielāko pārsvaru, kāds tai bijis pār ASV pirms individuālajiem mačiem.
Pēdējā dienā amerikāņi atkārtoja Raidera kausa rekordu, 12 individuālajās spēlēs iegūstot 8,5 punktus, tajā skaitā mačā, kurā Skotijs Šeflers pārspēja īru Roriju Makilroju. Lai izrautu uzvaru, vajadzēja iegūt desmit punktus. Lūks Donalds kļuva par Eiropas komandas pirmo kapteini kopš astoņdesmitajiem gadiem, kuram izdevies uzvarēt divās kausa izcīņās pēc kārtas.
ASV Raidera kausā uzvarējusi 27 reizes, zaudējusi 16 reizes un cīnījusies neizšķirti divas reizes. Modernajā ērā, kad kopš 1979. gada turnīrā piedalās kontinentālā Eiropa, 13 no 19 dueļiem uzvarējuši eiropieši. 2027. gadā sacensības atgriezīsies Eiropā un notiks Limerikā, Īrijā.\