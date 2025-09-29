Premjere draud ar Uzulnieka atlaišanu - ZZS sola aizstāvēt savu ministru
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pagaidām neizskata tās pārstāvja, labklājības ministra Reiņa Uzulnieka atlaišanas scenāriju, taču ir gatava turpināt strādāt valdībā arī dažādos citos salikumos, izriet no ZZS Saeimas deputāta Ulda Auguļa paustā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma".
Augulis skaidroja, ka ZZS divu gadu laikā nav mainījusi savu viedokli attiecībā uz Stambulas konvenciju, taču vēlas pārbaudīt, kā tā darbojas praksē, ņemot vērā arī šai konvencijai no Latvijas puses pievienoto deklarāciju jeb atrunu. Uz jautājumu, vai šo pārbaudi jeb izvērtējumu nevarēja rosināt kādā citā veidā vai laikā, Augulis atbildēja, ka tam nav īpašas nozīmes.
Vienlaikus politiķis sacīja, ka, viņaprāt, valstij patlaban daudz svarīgāki ir dažādi citi jautājumi, tajā skaitā pieņemt nākamā gada budžetu, nodrošināt finansējumu aizsardzībai un drošībai.
Komentējot pirmdien gaidāmo ZZS tikšanos ar Ministru prezidenti, Augulis apgalvoja, ka viņa esot izteikusi draudus par Uzulnieka atlaišanu un arī draudus "par to, ka iznīcinās ZZS". Tāpēc politiķis ir pārliecināts, ka kolēģiem no ZZS būs daudz kas jautājams arī premjerei Evikai Siliņai (JV) par viņas izteikumiem.
Vaicāts, kas notiks, ja Siliņa atlaidīs Uzulnieku, Augulis atbildēja, ka tas būtu absolūti neloģiski un tuvredzīgi, un šādu scenāriju politiskais spēks patlaban neizskata. Viņš solīja, ka ZZS aizstāvēs savu ministru un pastāvēs par viņu. Ja nepieciešams, ZZS varētu piedāvāt arī citus kandidātus šim amatam, bet tad vispirms droši vien tiktu lūgts "vēl viens valdības restarts, lai tad arī pārējie padalās".
Augulis apgalvoja, ka ZZS ir gatava strādāt šajā valdībā, tostarp pie budžeta, kas nupat jau ieies finiša taisnē. Viņš atturīgi komentēja iespējamos scenārijus, pie kādiem ZZS vairs nebūtu gatava turpināt darbu Siliņas valdībā. Tomēr, atbildot uz jautājumu, deputāts atzina, ka ZZS arī varētu pati vadīt valdību, un politiskajam spēkam esot vairāki kandidāti, kuri to varētu darīt. Šo kandidātu vārdus gan Augulis neizpauda.
Deputāts uzskata, ka pašreizējā Saeimas sastāvā var izveidot arī citu valdību, tam esot pietiekami daudz iespējamu salikumu, un ZZS nevelkot nekādas "sarkanās līnijas".
Kā ziņots, Ministru prezidente pirmdien gaidīs skaidrojumu no koalīcijā esošās ZZS un tās pārstāvja, labklājības ministra Uzulnieka saistībā ar pagājušās nedēļas balsojumu Saeimā par izstāšanos no tā dēvētās Stambulas konvencijas.
Premjere, kura pagājušajā nedēļā vairākas dienas bija vizītē Vācijā, pēc ceturtdienas Saeimas balsojuma paziņoja, ka šāds ZZS balsojums ir koalīcijas līguma pārkāpums.
Sestdien Siliņa žurnālistiem sacīja, ka ZZS balsojumā Saeimā faktiski ir izteikusi savu vērtējumu par labklājības ministra Uzulnieka darbu. Viņa paskaidroja, ka tieši Labklājības ministrija ir Stambulas konvencijas virzītāja, vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja.
Pēc ZZS uzklausīšanas paredzēta arī tikšanās ar pārējiem koalīcijas partneriem, lai pārrunātu situāciju.
Premjere norādīja, ka vispirms ir jāuzklausa ZZS skaidrojums par balsojumu un tikai tad var pieņemt kādus lēmumus.
Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksme gaidāma plkst.15.
Jau vēstīts, ka, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās ZZS atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Tāpat vēstīts, ka pirms nedēļas parlamentārieši nodeva vērtēšanai komisijās vairākus opozīcijas partijas LPV izstrādātos likumu grozījumus, ar kuriem rosināts ierobežot nepilngadīgo dalību lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) pasākumos un noteikt sodus saistībā ar nepilngadīgo dzimuma maiņu.
Arī šie LPV rosinātie likumprojekti ceļu parlamentā sāka, kopā ar opozīciju balsojot valdošās koalīcijas dalībniecei ZZS. Koalīcijas deputāti no JV un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektiem.