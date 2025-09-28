"Kandava"/"Turība" 3x3 basketbolisti nodrošina sev dalību Makao "Masters" turnīrā
foto: Fiba
"Kandava"/"Turība" vienības pārstāvis Zigmārs Raimo.
Basketbols

"Kandava"/"Turība" 3x3 basketbolisti nodrošina sev dalību Makao "Masters" turnīrā

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Latvijas 3x3 basketbola komanda "Kandava"/"Turība", kuras sastāvā spēlē Markuss Mamajs, Zigmārs Raimo, Edgars Krūmiņš un Rihards Kuksikus, svētdien Spānijā sasniedza Mataro "Challenger" turnīra finālu un nodrošināja ceļazīmi uz oktobrī gaidāmo Makao "Masters" turnīru.

Dienas pirmajā spēlē "Kandava"/"Turība", kas turnīrā ir izsēta ar ceturto numuru, ar 21:17 pārspēja Puertoriko kvartetu "Carolina" (2.). Vēlāk pusfinālā latvieši ar 21:17 pārspēja vēl vienu augstāk izsētu komandu "Barcelona" (3.) un nodrošināja vietu finālā, kā arī ceļazīmi uz Makao "Masters" turnīru.

Sestdien Latvijas komanda ar 21:14 pārspēja Horvātijas komandu "Samobor" (11.) un ar 19:21 piekāpās Francijas vienībai "Bordeaux" (6.). Mataro komandas cīnās par trīs ceļazīmēm uz Makau "Masters" turnīru, kas Ķīnā norisināsies oktobra vidū.

