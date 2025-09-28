RFS "Tonybet" futbola virslīgas mačā izrauj neizšķirtu pret "Liepāju"
RFS futbolisti svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 31. kārtas spēlē viesos panāca neizšķirtu 2:2 (1:0) pret "Liepāju", bet zaudēto punktu dēļ "Riga" pirmdien attālināsies kopvērtējumā.
"Liepājai" ar gūtiem vārtiem izcēlās Džibrils Gejs un Danila Patijčuks, bet RFS labā vārtus guva Stefans Paničs un Jānis Ikaunieks, kurš 88.minūtē izrāva neizšķirtu. Rīdzinieki spēles 18.minūtē izvirzījās vadībā, Paničam realizējot Ismaela Diomandē nopelnīto 11 metru soda sitienu. Tiesa, puslaika beigās RFS palika desmit vīru sastāvā, jo otro dzelteno kartīti mačā saņēma pussargs Bartlemī Diediu.
Spēles 53.minūtē pēc Patrisa Silvas centrējuma no kreisās malas Gejs ar galvu raidīja bumbu tīklā. Sešas minūtes vēlāk pēc Mustafa Diāva piespēles Patijčuks izdarīja sitienu un bumba rikošetā nonāca vārtos - 2:1 "Liepājas" labā.
Divas minūtes pirms pamatlaika beigām Ikaunieks palika nepieskatīts pretī vārtiem un pēc Papu Konatē piespēles panāca 2:2. Pēdējās minūtēs RFS komandai bija iespēja izraut uzvaru, taču liepājnieki un vārtsargs Danijels Petkovičs nosargāja vārtus neskartus.
Piektdien "Metta" savā laukumā Jūrmalā ar 0:1 zaudēja "Grobiņai", bet sestdien "Jelgava" un "Auda" komandas spēlēja neizšķirti - 1:1. Svētdienas pirmajā mačā "Tukums 2000" izrāva uzvaru 2:1 pār "Super Nova" komandu. Pirmdien "Daugavpils" uzņems "Riga" vienību.
Turnīra tabulā pēc 30 spēlēm 77 punkti ir "Riga", 72 punkti 31 duelī - RFS vienībai, bet 54 punkti - "Liepājai". 31 cīņā 44 punkti ir "Auda" komandai, 43 punkti 30 spēlēs - "Daugavpilij", sestā ar 33 punktiem 31 cīņā ir "Jelgava", 31 punkts ir "Tukums 2000" vienībai un 26 punkti - "Super Nova" komandai, bet 31 mačā 26 punkti ir "Grobiņai" un 24 punkti - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.