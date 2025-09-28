Kārlis Šiliņš Turcijas čempionātā debitē ar astoņiem punktiem
Latvijas basketbolista Kārļa Šiliņa pārstāvētā "Trabzonspor" svētdien Turcijas čempionāta pirmās kārtas spēlē ar 94:76 (20:19, 27:19, 17:19, 30:19) pārspēja "Buyukcekmece" vienību. Latvitis savā debijā izcēlās ar astoņiem gūtiem punktiem.
Šiliņš laukumā pavadīja desmit minūtes un 27 sekundes, realizēja abus divus tālmetienus un vienu no diviem divpunktu metieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, vienreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+4). Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Markiss Rīds, bet pretiniekiem 19 punktus guva savulaik "VEF Rīga" pārstāvējušais Šons Paipss.
Tikmēr Roberts Blumbers savā pirmajā mačā Izmiras "Petkim Spor" komandā guva septiņus punktus, mājās ar rezultātu 85:73 (24:15, 33:16, 14:16, 14:26) pārspējot "Karsiyaka".
Blumbergs 14 minūtēs un 40 sekundēs grozā raidīja vienīgo divpunktu metienu un abus divus soda metienus, kā arī vienu no trīs tālmetieniem. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz pārkāpa noteikumus un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+4). Abu komandu rezultatīvākie spēlētāji guva pa 19 punktiem - uzvarētājiem tas bija lietuvietis Martīns Sajus, bet pretiniekiem Samets Gejiks.
Čempionāta atklāšanas mačā piektdien Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" savā laukumā ar 90:76 pārspēja Esenleras "Erokspor", bet sestdien Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" ar 78:80 piekāpās Bursas "Tofas". Ankaras "Turk Telekom" bez traumu ārstējošā Andreja Gražuļa viesos ar 72:77 atzina Stambulas "Besiktas" pārākumu. Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".