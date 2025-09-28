Atlases fināla sasniegšana Robertam Štrombaham dod divus ATP ranga punktus.
Citi sporta veidi
Šodien 16:47
Štrombahs "Challenger" turnīra kvalifikāciju uzsāk ar uzvaru
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs svētdien Francijā notiekošo "Challenger 75" turnīra kvalifikāciju uzsāka ar uzvaru, piemajā kārtā ar 7-5, 7-5 pārpējot francūzi Maksensu Božu.
Atlases fināla sasniegšana latvietim dod divus ATP ranga punktus. Cīņā par vietu pamatturnīrā Štrombaha pretinieks būs kvalifikācijā ar septīto numuru izsētais brits Hamišs Stjuarts (ATP 385.). Turnīrs Francijas rietumos norisinās cietā seguma kortos.