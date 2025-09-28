Štrombahs "Challenger" turnīra kvalifikāciju uzsāk ar uzvaru
foto: Evija Trifanova/LETA
Atlases fināla sasniegšana Robertam Štrombaham dod divus ATP ranga punktus.
Citi sporta veidi

Štrombahs "Challenger" turnīra kvalifikāciju uzsāk ar uzvaru

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Latvijas tenisists Roberts Štrombahs svētdien Francijā notiekošo "Challenger 75" turnīra kvalifikāciju uzsāka ar uzvaru, piemajā kārtā ar 7-5, 7-5 pārpējot francūzi Maksensu Božu.

Štrombahs "Challenger" turnīra kvalifikāciju uzsāk...

Atlases fināla sasniegšana latvietim dod divus ATP ranga punktus. Cīņā par vietu pamatturnīrā Štrombaha pretinieks būs kvalifikācijā ar septīto numuru izsētais brits Hamišs Stjuarts (ATP 385.). Turnīrs Francijas rietumos norisinās cietā seguma kortos.

Tēmas

ATPRoberts ŠtrombahsFrancijaTeniss

Citi šobrīd lasa