Starptautiskās Paralimpiskās komitejas prezidents Endrū Pārsons.
Citi sporta veidi
Šodien 13:20
Pārsons pārvēlēts Starptautiskās Paralimpiskās komitejas prezidenta amatā
Endrū Pārsons sestdien Seulā tika pārvēlēts Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) prezidenta amatā.
Pārsons amatā būs trešo un pēdējo termiņu, organizāciju vadot līdz 2029. gadam.
Brazīlijas pārstāvis Pārsons saņēma 109 no 177 delegāta balsīm, bet viņa konkurentam Dienvidkorejas pārstāvim Donghjonam Be tika 68 balsis.
Pārsons IPC prezidenta amatā pirmo reizi tika ievēlēts 2017. gadā. Pirms tam viņš astoņus gadus vadīja Brazīlijas Paralimpisko komiteju, bet no 2005. līdz 2009. gadam bija Amerikas Paralimpiskās komitejas vadītājs.
Par organizācijas pirmo viceprezidenti tika ievēlēta Leila Markeša Mota no Portugāles, bet par otro viceprezidentu - Jons Pētersons no Dānijas.
Sestdien IPC ģenerālasamblejā nolēma atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistu daļēju diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.