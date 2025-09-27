Madrides "Real" ielaiž četrus bezatbildes vārtus un piedzīvo smagu sagrāvi; klupiens arī "Liverpool"
Madrides "Atletico" sestdien savā laukumā ar 5:2 (2:2) sagrāva Madrides "Real" Spānijas futbola čempionāta spēlē.
14.minūtē Robēns Lenormāns izvirzīja mājiniekus vadībā, bet "Real" ar Kiliana Mbapē vārtiem 25. minūtē un Ardas Gilera "golu" 36.minūtē izvirzījās vadībā ar 2:1. Izlīdzinājumu puslaika kompensācijas laikā panāca Aleksanders Sērlots - 2:2.
51. un 63. minūtē divus vārtus guva Julians Alvaress, 51.minūtē realizējot par Gilera pārkāpumu savā soda laukumā piešķirto 11 metru soda sitienu. 5:2 mača kompensācijas laikā panāca Antuāns Grīzmans.
Kā zināms, Madrides "Atletico" otrajā komandā, kas spēlē Spānijas pēc spēka trešajā līgā spēlē arī Latvijas izlases uzbrucējs Dario Šits.
"Real" ar 18 punktiem septiņās spēlēs saglabā pirmo vietu turnīra tabulā, bet to var apsteigt "Barcelona", kam ir 16 punkti sešās cīņās. "Atletico" ar 12 punktiem septiņās cīņās ir ceturtā, piekāpjoties arī "Villarreal", kas sešās spēlēs ir izcīnījusi 13 punktus.
Tikmēr Londonas "Crystal Palace" savās mājās ar 2:1 (1:0) Anglijas futbola premjerlīgas sestās kārtas spēlē pieveica līderi "Liverpool".
Devītajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Ismaila Sārs, bet 87.minūtē izlīdzinājumu panāca Federiko Kjeza, raidot pie viņa atlēkušo bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 1:1. Uzvaras vārtus mājinieki guva mača kompensācijas laika septītajā minūtē, kad Edijs Nketiā no tuva attāluma raidīja bumbu viesu vārtos - 2:1.
Turnīra tabulas vadībā ar 15 punktiem sešās spēlēs joprojām ir "Liverpool", bet "Crystal Palace" ar 12 punktiem ir otrā.