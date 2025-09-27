Vesthemas "United" atlaiž Poteru, un par jauno galveno treneri kļūst Nunu
Anglijas futbola premjerlīgas klubs Vesthemas "United" atlaistā galvenā trenera Greiema Potera vietā darbā ir pieņēmis Portugāles speciālistu Nunu Ešpiritu Santu, sestdien informēja klubs.
Par jaunā galvenā trenera iecelšanu tika paziņots tikai dažas stundas Potera atlaišanas.
Tiek ziņots, ka Nunu, kuru šīs sezonas sākumā atlaida cita Anglijas premjerlīgas komanda "Nottingham Forest", ar "United" ir vienojies par trīs gadu līgumu un pirmdien vadīs komandu spēlē ar Liverpūles "Everton".
"Mans mērķis ir smagi strādāt, lai komanda spēlētu tik labi, cik spēj, un būtu pēc iespējas konkurētspējīgāka," saka 51 gadu vecais Nunu.
Pirms trim nedēļām Nunu tika atlaists domstarpību ar "Nottingham Forest" īpašnieku Evangelu Marinaki kluba transfēru politikas dēļ.
Pagājušajā sezonā Nunu klubam bija palīdzējis pirmo reizi 30 gadu laikā nodrošināt vietu Eiropas kausos, iegūstot septīto vietu premjerlīgā.
Iepriekš Portugāles speciālists ir trenējis arī citus Anglijas premjerlīgas klubus, no 2017. līdz 2021.gadam vadot Vulverhemptonas "Wanderers", kurai palīdzēja nostiprināties premjerlīgā, un 2021.gadā 17 spēlēs - arī Totenhemas "Hotspur".
Nunu vēl ir trenējis arī Portugāles klubus Vila du Kondes "Rio Ave" un "Porto", Spānijas "Valencia" un Saūda Arābijas vienību Džedas "Al-Ittihad".
Jau ziņots, ka "United" sestdien Poteru atlaida tikai pēc deviņiem amatā aizvadītiem mēnešiem.
Poters janvārī kluba galvenā trenera amatā nomainīja Spānijas treneri Juljenu Lopetegi, kurš par kluba galveno treneri kļuva 2024.gada maijā un tika atlaists pēc aizvadītām 22 spēlēm.
Premjerlīgas tabulā "United" ar trim punktiem piecās spēlēs ieņem 19.vietu 20 komandu čempionātā un atrodas izkrišanas no līgas zonā.
Bijušais Londonas "Chelsea" treneris Poters bija vienojies ar klubu par divarpus gadu ilgu līgumu.