Balceram gūti vārti "Lions" zaudējumā Šveices hokeja virslīgas spēlē
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers piektdien guva vārtus Cīrihes "Lions" zaudējumā savā laukumā Šveices augstākās hokeja līgas (NL) mačā.
"Lions" ar 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) piekāpās "Davos". Balcers vārtus guva 12.minūtē, vārtu priekšā apspēlējot vārtsargu un ar nūjas neērto pusi raidot ripu vārtu labajā augšējā stūrī, panākot 1:2.
Astoņās spēlēs uzbrucējs ir nopelnījis sešus (5+1) rezultativitātes punktus.
Balcers laukumā bija 18 minūtes un 45 sekundes, no tām vairākumā spēlējot piecas minūtes un septiņas sekundes un sešreiz metot pa vārtiem.
Vārtsargam Ivaram Punnenovam paliekot rezervē, Rapersvilas-Jonas "Lakers" viesos ar 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) pārspēja Ženēvas "Servette", Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" mājās pēcspēles metienos ar 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1) zaudēja "Biel-Bienne", Denisa Smirnova pārstāvētā "Kloten" viesos ar 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) pieveica "Bern", bet Emīla Veckaktiņa pārstāvētā "Ajoie" savā laukumā ar 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) atzina Fribūras "Gotteron" pārākumu.
Turnīra tabulā augstāk no latviešu pārstāvētajām komandām ir "Lakers", ar 18 punktiem astoņās spēlēs ieņemot trešo vietu.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.