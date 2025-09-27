Tīnai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai uzvara pirmajā "Elite 16" turnīra "play-off" mačā
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova piektdien Brazīlijā svinēja uzvaru pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" sacensību "play-off" turnīra pirmajā mačā.
Duets Graudiņa/Samoilova, kas sacensībās ir izsēts ar otro numuru, ar 2-0 (21:18, 21:16) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Paragvajas pāri Hjuljana Korralesa/Mišela Valjente (24.).
Latvijas pāris bija labāks ar uzbrukumu (26:21), bloku (2:1) un servi (3:2) gūtajos punktos, kā arī mazāk kļūdījās (10:11).
Samoilova guva 17 punktus, 16 punktus gūstot uzbrukumā un vienu punktu - ar servi. Graudiņa guva 14 punktus, desmit nopelnot uzbrukumā, bet pa diviem punktiem - blokā un ar servi.
Pretiniecēm Korralesa 13 no 16 punktiem guva uzbrukumā, vienu - ar bloku un divus - ar servi, bet Valjente visus astoņus punktus guva uzbrukumā.
Otrajā kārtā Latvijas pāris sestdien spēlēs ar amerikānietēm Moliju Šo un Keliju Čengu (9.).
Jau ziņots, ka Graudiņa/Samoilova B grupas mačos bez spēles uzvarēja ar 23.numuru izsēto Nīderlandes pāri Raisa Shona/Katja Stama, kas iepriekš pārvarēja kvalifikācijas sacensību barjeru, un ar 1-2 (17:21, 21:11, 13:15) zaudēja ASV pludmales volejbolistēm Leksijai Dinabērgai un Džūlijai Donlinai (14.).
Iepriekš ziņots, ka vīriešu turnīrā ar ceturto numuru izsētais Latvijas pāris Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots uzvarēja abās spēlēs un sestdien astotdaļfinālā spēlēs ar Kataras duetu Ahmeds Tidžans/Šerifs Junuss (4.).
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.