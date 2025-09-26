RSU/"VEF Rīga" komandai uzvara Latvijas kausa pirmās kārtas pirmajā spēlē
"Rīgas Stradiņa Universitāte"/"VEF Rīga" (RSU/"VEF Rīga") piektdien Saldū svinēja uzvaru "Užavas" Latvijas basketbola kausa izcīņas pirmās kārtas pirmajā spēlē.
RSU/"VEF Rīga" ar 96:62 (29:13, 17:12, 26:18, 24:19) pārspēja "Saldus" komandu.
Uzvarētājiem Markuss Graudiņš guva 18 punktus, Kārlis Vāvers sakrāja 15 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, bet pa 13 punktiem guva Mārtiņš Feldmanis un Tomass Latiševs.
Mājiniekiem 14 punktus un astoņas kļūdas sakrāja Kaspars Baumanis, 13 punktus guva Jānis Dumburs, 11 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Raitis Špels, bet desmit punktus guva Roberts Smidrins.
Atbildes spēle Rīgā notiks 6.oktobrī.
Vēl piektdien notiek divas spēles. "Talsi" Talsu sporta namā tiekas ar Jēkabpils BA un "Tukums"/TSS Tukuma sporta hallē uzņem "Bausku".
Pagājušajā nedēļā Jēkabpils BA savā laukumā ar 109:63 uzvarēja "Talsus", bet "Bauska" Iecavā ar 80:58 - "Tukums"/TSS vienību.
Jau ziņots, ka "Rīgas Basketbola skola"/"Rīgas Juniori" (RBS/"Rīgas Juniori") ceturtdien Cēsīs pirmajā pirmās kārtas spēlē ar 86:74 pieveica "Cēsis"/"Cēsu sporta skola" komandu.
Iepriekš ziņots, ka "Daugavpils Sporta skola" kļuva par "Rīgas zeļļu" pretinieci astotdaļfinālā, bet "Sigulda"/"Mapri Būve" otrās kārtas duelī tiksies ar "Ventspili".
Pirmajā kārtā desmit Nacionālās līgas komandas un divas Reģionālās līgas vienības ir sadalītas sešos pāros un uzvarētājus noskaidro divu spēļu summā.
Pirmās kārtas spēles ir paredzētas līdz 6.oktobrim.
Pirmajā pārī bez spēles tālāk tiek "Gulbenes Buki"/BJSS, otrajā pārī tiekas "Saldus" un "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU)/"VEF Rīga", trešajā - "Basketbola klase Valka"/BJSS un "Sigulda"/"Mapri Būve", ceturtajā - Jēkabpils BA un "Talsi", piektajā - "Daugavpils Sporta skola" un "Ķekava", sestajā bez spēles otrajā kārtā iekļūst "Salaspils Sporta skola", septītajā cīnās "Cēsis"/"Cēsu sporta skola" un "Rīgas Juniori", bet astotajā - "Bauska"/"Līdums" un "Tukums"/TSS.
Otrajā kārtā "Gulbenes Buki"/BJSS tiksies ar "Latvijas Universitāti" (LU), otrā dueļa uzvarētāji - ar "Jelgavu", trešā dueļa - ar "Ventspili" un ceturtā dueļa - ar "Ogri".
Piektā pirmās kārtas pāra uzvarētāji spēlēs ar "Rīgas zeļļiem", sestajā pārī bez cīņas otrajā kārtā iekļuvusī "Salaspils Sporta skola" tiksies ar "Liepāju", septītā pirmās kārtas pāra uzvarētāji - ar "VEF Rīga" un astotā - ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes augstskola" komandu.
Otrajā kārtā uzvarētāji tiks noskaidroti vienā spēlē.
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības.
Fināls notiks 21.februārī.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu.
Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021.gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.