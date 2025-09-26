Darja Semeņistaja turnīrā izsēta ar pirmo numuru.
Šodien 19:54
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja pārliecinoši sasniedz W-100 turnīra pusfinālu
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja piektdien Portugāles galvaspilsētā Lisabonā sasniedza Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-100 sērijas turnīra pusfinālu.
Ar pirmo numuru turnīrā izsētā Semeņistaja (WTA 104.) ar 6-3, 6-2 pieveica spānieti Maristani Suletu de Realesu (WTA 182.), kura ir izsēta ar astoto numuru.
Pusfinālā Semeņistaja tiksies ar austrieti Jūliju Grābheri (WTA 121.) vai slovēnieti Tamaru Zidanšeku (WTA 172.). Par iekļūšanu pusfinālā Latvijas otrā rakete nopelnīja 39 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka turnīra pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-3, 6-2 pieveica Verēnu Melisu (WTA 547.) no Itālijas, bet astotdaļfinālā ar 6-0, 6-4 - Frančesku Kurmi (WTA 321.) no Maltas.
Dubultspēlēs Latvijas tenisiste šajā turnīrā nespēlē. Turnīrs LIsabonā norisinās māla seguma kortos un noslēgsies svētdien.