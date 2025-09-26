Graudiņa/Samoilova trešā seta galotnē zaudē amerikāņu duetam prestižajā "Elite 16" turnīrā
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova piektdien Brazīlijā piedzīvoja zaudējumu pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīra otrajā mačā.
Duets Graudiņa/Samoilova, kas sacensībās ir izsēts ar otro numuru, B grupas otrajā mačā ar 1-2 (17:21, 21:11, 13:15) zaudēja ASV pludmales volejbolistēm Leksijai Dinabērgai un Džūlijai Donlinai (14.). Šosezon pretinieces vienreiz jau ir tikušās, augusta vidū Monreālas "Elite 16" turnīrā ar 2-0 (21:19, 21:15) uzvarot Latvijas duetam.
Ceturtdien latvietes bez spēles uzvarēja ar 23. numuru izsēto Nīderlandes pāri Raisa Shona/Katja Stama, kas iepriekš pārvarēja kvalifikācijas sacensību barjeru. Amerikānietes pirmajā cīņā ar 2-1 (17:21, 23:21, 20:18) pārspēja mājinieces Rebeku Kavalkanti un Karolu Salgadu (11.).
Jau ziņots, ka vīriešu turnīrā ar ceturto numuru izsētais Latvijas pāris Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots uzvarēja abās spēlēs un iekļuva astotdaļfinālā. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.