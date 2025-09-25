"Patrioti" divos pagarinājumos uzvar "Bakken Bears" un kļūst par "VEF Rīga" komandas pretinieci FIBA Čempionu līgas grupā
Slovākijas vienības "Patrioti" basketbolisti ceturtdien Bulgārijā kļuva par Latvijas kluba "VEF Rīga" pretiniekiem FIBA Čempionu līgas F grupā.
"Patrioti" otrajā pagarinājumā ar 100:98 (20:14, 19:22, 14:20, 23:20, 10:10, 14:12) pārspēja Dānijas vienību Orhusas "Bakken Bears".
Uzvarētājiem Vils Keriass sakrāja 33 punktus un 11 atlēkušās bumbas, Andrē Vesons - 20 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, Rikijs Makgils - 19 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet piecas personiskās piezīmes nopelnījušais Novaks Musičs - 15 punktus un sešas rezultatīvas piespēles.
Dānijas vienībā Djūks Dīns sakrāja 25 punktus, sešas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas, Taimu Čenerijs - 20 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, bet piecas personiskās piezīmes nopelnījušais Džordans Ogundirans - 12 punktus un piecas atlēkušās bumbas.
"Patrioti" F grupā spēlēs ar "VEF Rīga", Grieķijas vienību Atēnu AEK un Ungārijas komandu "Szolnoki".
Grupu spēles sāksies 7.oktobrī.
Jau ziņots, ka otrdien Latvijas basketbolista Anrija Miškas pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.