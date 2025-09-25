“Riga” un RFS derbijā nospēlē bez vārtiem
"Riga" ceturtdien Rīgā izbraukuma mačā spēlēja neizšķirti ar RFS "Tonybet" futbola virslīgas 27.kārtas pārceltajā spēlē, "Riga" vienībai sperot lielu soli pretī zelta medaļām.
Mačs beidzās ar bezvārtu neizšķirtu.
Otrā puslaika vidū dzeltenās kartītes "Riga" rindās nopelnīja Meisa Diops un Jagu Sikeira, bet rezultāts sitieniem pa vārtiem nabadzīgā spēlē atklāts netika.
RFS pēdējos mēnešos spēlē nestabili, turpretī "Riga" komandai virslīgā pirms ceturtdienas mača bija septiņu uzvaru un 25 nezaudētu spēļu sērija.
Pirmo divu apļu savstarpējās spēlēs "Riga" uzvarēja ar 1:0 un 3:1
Turnīra tabulā pēc 30 kārtām 77 punkti ir "Riga", bet 71 punkts - RFS vienībai. Trešā ar 53 punktiem ir "Liepāja", pa 43 punktiem ir "Daugavpils" un "Auda" komandām, sestā ar 32 punktiem ir "Jelgava", 28 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, 26 punkti - "Super Nova" komandai, 24 punkti - "Metta" vienībai un 23 punkti - "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.