"Latvijas Universitātes" sporta direktora amatā nonāk kādreizējais kluba spēlētājs Peiners
Par "Latvijas Universitāte" (LU) vīriešu basketbola komandas sporta direktoru iecelts bijušais vienības spēlētājs Žanis Peiners, ceturtdien pavēstīja klubs.
"Ar prieku paziņojam, ka par mūsu komandas sporta direktors kļūst Žanis Peiners." teikts vienības paziņojumā platformā "Instagram". Peiners kā spēlētājs LU pārstāvēja no 2010. līdz 2013. gadam. Karjeras laikā 35 gadus vecais Peiners pārstāvējis arī "VEF Rīga" un "Ventspils" komandas, kā arī spēlējis Ukrainā, Grieķijā, Lietuvā, Turcijā un Serbijā.
"Pirms vairāk nekā desmit gadiem spēlēju LU sastāvā - tas bija nozīmīgs atspēriena punkts manā profesionālajā basketbola ceļā. Tagad dzīve atkal savedusi kopā ar universitātes komandu, tikai jau citā lomā," norāda pats Peiners. "Sajūta ir mazliet nostalģiska, bet vēl vairāk - motivējoša, lai palīdzētu komandai turpināt ceļu uz priekšu pēc aizvadītās sezonas izaicinājumiem."
Spēlētāja karjeru Peiners noslēdza pirms pieciem gadiem, bet no pagājušā gada strādāja Latvijas vīriešu izlases treneru kolektīvā. Latvijas izlasē Peiners spēlēja no 2015. līdz 2019. gadam.
LU basketbolisti aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) 28 mačos izcīnīja tikai trīs uzvaras un ierindojās pēdējā pozīcijā 15 komandu konkurencē, neiekļūstot Latvijas Basketbola līgas (LBL) izslēgšanas spēlēs.
Šajā vasarā bija nopietnas bažas par basketbola komandas pastāvēšanu, tomēr beigās tika pieņemts lēmums dalībai augstākajā čempionātā. Izmaiņas ir arī sastāva komplektācijas ziņā. Ja līdz šim LU iztika ar gados jauniem latviešu basketbolistiem, tad gaidāmo sezonu komandā uzsāks vismaz trīs leģionāri. Pirmo sezonas spēli LU aizvadīs 8. oktobrī izbraukumā pret Tallinas "Kalev"/"Cramo".