Futbola superzvaigzne Lionels Mesi sasniedz jau kārtējo MLS rekordu
Argentīniešu futbola zvaigzne Lionels Mesi trešdien izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli Ziemeļamerikas Augstākās futbola līgas (MLS) kluba Maiami "Inter" panākumā pār Ņujorkas "City", nodrošinot savai komandai iekļūšanu izslēgšanas spēlēs.
Mesi šosezon 23 mačos izcēlies ar 24 vārtu guvumiem un 13 rezultatīvām piespēlēm, kļūstot par pirmo spēlētāju MLS vēsturē, kurš divās sezonās pēc kārtas piedalījies vismaz 35 vārtu guvumos. Pagājušajā sezonā viņa kontā 19 mačos bija 20 vārtu guvumi un 16 rezultatīvas piespēles. Tāpat Mesi kļuva par astoto spēlētāju MLS vēsturē, kurš vienas sezonas laikā astoņos mačos guvis vismaz divus vārtus.
Vēl šīs sezonas laikā Mesi kļuva par pirmo futbolistu līgas vēsturē, kurš gūst divus vārtus vismaz četrās spēlēs pēc kārtas. 2022. gada Pasaules kausa ieguvējs Mesi Deividam Bekhemam piederošo Maiami "Inter" pārstāv kopš 2023. gada. Šis ir Mesi pēdējais līguma gads no iepriekš noslēgtā trīs gadu kontrakta. Ikgadēji viņš pelna ap 20 miljoniem dolāru jeb ap 17 miljoniem eiro
Spēlē pret Ņujorkas vienību pēc Mesi piespēles viesus vadībā 43. minūtē izvirzīja Baltasars Rodrigess, pats Mesi 74. minūtē panāca 2:0, mača 83. minūtē Luiss Svaress ar 11 metru soda sitienu panāca 3:0, bet vēl trīs minūtes vēlāk Mesi guva savas komandas ceturtos vārtus.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Inter" ar 55 punktiem 29 mačos pakāpās uz trešo pozīciju un nodrošināja sev vietu "play off". Līdere ar 60 punktiem 31 spēlē ir Filadelfijas "Union".