Artūrs Šilovs Pitsburgas "Penguins" debitē ar zaudējumu, Merzļikina konkurentam pārliecinošs sniegums
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē trešdien piedzīvoja latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Peguins" vienība, kas viesos ar 1:4 (1:1, 0:1, 1:2) piekāpās Elvja Merzļikina klubam Kolumbusas "Blue Jackets".
Šilovs maču uzsāka pamatsastāvā, spēlēja līdz 30. minūtei un atvairīja 12 no 14 metieniem, bet uzbrucējs Raivis Ansons "Penguins" pieteikumā nebija. Šilovu nomainījušais Filips Lāšons tika galā ar astoņiem no deviņiem metieniem, bet vienu ripu "Blue Jackets" spēlētāji ieraidīja tukšos viesu vārtos.
"Jutos labi," pēc debijas teica Šilovs. "Pretinieki daudz spēlēja vairākumā, tāpēc nodomāju, ka gan jau viņi arī gūs vārtus. Manuprāt, mazākumā paveicām labu darbu - daudz bloķējām metienus."
Merzļikins šoreiz spēlei nebija pieteikts. Džets Grīvzs mājinieku vārtos atvairīja 24 no 25 metieniem. Pa vārtiem uzvarētāju rindās guva Jegors Činahovs, Džeiks Kristiansens, Kents Džonsons un Dante Farbo, kamēr "Penguins" rindās precīzs bija Zeks Galants.
Citā mačā bez Vankūveras "Canucks" bez latviešu uzbrucējiem Teodora Bļugera un Anrī Ravinska sastāvā ar 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) pārspēja Kalgarī "Flames" komandu, kamēr pēdējo divu sezonu čempionvienība Floridas "Panthers" bez latviešiem Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa ierindā viesos ar 4:2 (0:2, 0:0, 4:0) pieveica Karolīnas "Hurricanes" hokejistus.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.