Cīņa par Virslīgas titulu: RFS pārceltajā Rīgas derbijā mērķēs atjaunot intrigu turnīra tabulā
Šodien norisināsies "Tonybet" futbola virslīgas 27.kārtas pārceltā spēle, kurā RFS mājās uzņems "Riga" komandu, RFS uzvaras gadījumā saasinot cīņu par titulu.
Spēle "LNK Sporta parkā" sāksies plkst.19:00, un tiešraidē to pārraidīs kanāls TV4. Abas komandas šobrīd turnīra tabulā šķir seši punkti, "Riga" ar 76 punktiem apsteidzot šodienas pretinieci. Esošajai čempionei ir 70 iekrāti punkti.
Pēc šīs spēles līdz sezonas beigām būs seši mači, tajā skaitā vēlreiz tiekoties savā starpā. RFS līdz sezonas noslēdzošajam Rīgas derbijam spēkosies pret "Liepāju", "Mettu", "Tukums 2000", "Grobiņu" un "Super Nova", bet "Riga" paredzēti dueļi pret "Daugavpili", "Liepāju", "Metta", "Tukums 2000" un "Grobiņu". Sezonas pēdējais Rīgas derbijs gaidāms pēdējā kārtā, 9. novembrī.
RFS pēdējos mēnešos spēlē nestabili, turpretī "Riga" komandai virslīgā ir septiņu uzvaru un 25 nezaudētu spēļu sērija. Pirmo divu apļu savstarpējās spēlēs "Riga" uzvarēja ar 1:0 un 3:1. Līdz zaudējumam 29. kārtas spēlē pret "Jelgava" ar 1:4 Viktora Moroza trenētā komanda bija uzvarējusi deviņas spēles pēc kārtas. Kārtu pirms šī mača RFS pārliecinoši ar 5:1 pieveica "Daugavpili".
Turnīra tabulā aiz abām vadošajām komandām ir tāls pārrāvums. Pārējām komandām aizvadot pa 30 spēlēm, stabili trešā ar 53 punktiem ir "Liepāja", tālāk ar 43 punktiem ir "Daugavpils" un "Auda". Sestā ar 32 punktiem ir "Jelgava", 28 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, 26 punkti - "Super Nova" komandai, 24 punktus guvusi "Metta" un 23 punkti ir "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.
