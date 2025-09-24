Latvijas basketbolists Artūrs Žagars.
Vakar 23:51
Žagars palīdz "Fenerbahce" izcīnīt uzvaru Turcijas Superkausā
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars trešdien Turcijas Superkausa mačā guva piecus punktus un palīdzēja Stambulas "Fenerbahce" izcīnīt pirmo titulu sezonā.
"Fenerbahce" Superkausa spēlē ar rezultātu 85:83 (23:13, 18:21, 24:16, 18:33) pārspēja Stambulas "Besiktas".
Žagars laukumā pavadītajās 17 minūtēs arī atdeva četras rezultatīvas piespēles, izcīnīja divas atlēkušās bumbas un iekrāja labāko +/- rādītāju komandā (+15).
Uzvarētājiem ar 23 punktiem izcēlās Devons Hols, bet pretiniekiem rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Devons Dotsons.
"Fenerbahce" Superkausā uzvarējusi astoņas reizes, iepriekšējo reizi triumfējot 2017.gadā.
Jaunā Turcijas čempionāta sezona sāksies šajā nedēļas nogalē.