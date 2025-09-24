Darja Semeņistaja turpina cīņu, lai iekļūtu WTA ranga pirmajā simtniekā.
Šodien 15:09
Semeņistaja pārliecinoši pārvar Lisabonas turnīra pirmo kārtu
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja trešdien ar uzvaru uzsāka Portugāles galvaspilsētā Lisabonā notiekošo "WTA 100" sērijas turnīru.
Vienspēļu pirmajā kārtā ar pirmo numuru izsētā Semeņistaja (WTA 104.) ar 6-3, 6-2 pieveica Verēnu Melisu (WTA 547.) no Itālijas. Otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā Semeņistaja tiksies ar Frančesku Kurmi (WTA 321.) no Maltas.
Par otrās kārtas sasniegšanu Semeņistaja nopelnīja 12 punktus WTA rangā.
Dubultspēlēs Latvijas tenisiste šajā turnīrā nespēlēs.
Turnīrs Lisabonā norisinās māla seguma kortos un noslēgsies svētdien.