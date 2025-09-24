FIFA uzklausa ideju par Pasaules kausa dalībnieču palielināšanu, par ko ne visi ir sajūsmā
Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantino otrdien tikās ar Dienvidamerikas Futbola konfederācijas (CONMEBOL) pārstāvjiem un apsprieda Pasaules kausa (PK) finālturnīra iespējamo paplašināšanu līdz 64 komandām.
Dienvidamerikas Futbola federāciju organizācija CONMEBOL šī gada martā piedāvāja FIFA vēlreiz divkāršot dalībnieču skaitu uz Pasaules kausu. 2030. gadā PK finālturnīrs norisināsies Spānijā, Portugālē un Marokā, bet par godu sacensību simtgadei pa vienai spēlei tiks aizvadītas arī Urugvajā, Paragvajā un Argentīnā.
Ar FIFA prezidentu otrdien Ņujorkā tikās CONMEBOL vadītājs Alehandro Domingess no Paragvajas, kā arī Argentīnas un Urugvajas futbola federāciju vadītāji. Šī kļuva par pirmo reizi, kad Dienvidamerikas futbola pārstāvjiem bija iespēja prezentēt šo priekšlikumu Infantino.
Gadījumā, ja FIFA nobalsos par šo priekšlikumu, tad tas nozīmētu labas ziņas Dienvidamerikas reģionam, jo visdrīzāk vieta čempionātā būtu visām desmit izlasēm, kuras cīnās kvalifikācijā. Tādā gadījumā, piemēram, Venecuēla Pasaules kausa finālturnīrā debitētu pirmo reizi.
Tāpat 64 izlašu finālturnīrs nozīmēs 128 spēles. Tas būtu divkāršs skaits iepretī 64 spēlēm, kuras tika aizvadītas 32 komandu formātā laika posmā no 1998. līdz 2022. gadam. UEFA prezidents Aleksanders Čeferins šo ideju jau paspējis dēvēt par sliktu, jo tādā veidā samazināsies spēļu kvalitāte un kritīsies kvalifikācijas nozīme.
Kā zināms, nākamā gada PK finālturnīrā ASV, Meksikā un Kanādā pirmo reizi piedalīsies 48 izlases. Līdz šim sacensībās startēja 32 valstsvienības.