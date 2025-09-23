Aicina lidostā sagaidīt pasaules vicečempioni šķēpmešanā Aneti Sietiņu
Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS) aicinājusi visus fanus un atbalstītājus sagaidīt mājās Pasaules čempionāta sudraba medaļas ieguvēju, šķēpa metēju Aneti Sietiņu.
Kā norāda LVS, Anete Rīgas lidostā ielidos 26. septembrī, plkst. 8.30. Sagaidīšana notiks Rīgas lidostas termināla pirmajā stāvā, ielidošanas sektorā "E". "Aicinām ikvienu interesentu sirsnīgās noskaņās Aneti sagaidīt," norāda LVS.
Anete Sietiņa Pasaules čempionāta šķēpa mešanas kvalifikācijas sacensībās trešajā mēģinājumā šķēpu raidīja 63,67 cm tālu, kvalificējoties finālsacensībām ar trešo labāko rezultātu. Finālsacensības Anete sāka ar neieskaitītu pirmo metienu, otrajā – 59,43 m, nostabilizējoties labāko astoņniekā. Pēc neveiksmīga trešā metiena Anete tomēr noturējās 10. vietā, kas nodrošināja arī ceturto metienu – 59,56 m, ierindojoties 8. vietā un tādējādi nodrošinot vēl vienu – piekto – metienu.
Piektais metiens bija gandrīz tikpat tāls kā dienu iepriekš – kvalifikācijā – 63,35 m, un Anete ierindojās bronzas medaļas pozīcijā! Pēdējajā mēģinājumā Anete sasniedza ne tikai jaunu personīgo rekordu – 64,64 m, bet arī izcīnīja 2. vietu, kļūstot par Pasaules vicečempioni šķēpa mešanā.