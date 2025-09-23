Stīvs Nešs atgriežas Fīniksas "Suns" organizācijā
Bijušais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Fīniksas "Suns" spēlētājs Stīvs Nešs vienībā atgriezies kā vecākais padomnieks, pirmdien pavēstīja komandas īpašnieks Mets Išbija.
"Stīvs Nešs bija apbrīnojams spēlētājs un tieši tāda ir arī "Suns" vienība," pirmdien sociālajos tīklos ierakstīja Išbija. "Viņa neatlaidība, sīkstums un uzvarētāja mentalitāte ir raksturojusi mūsu organizāciju pagātnē, un esmu sajūsmināts paziņot, ka Stīvs oficiāli pievienojas "Suns" kā vecākais padomnieks un palīdzēs mums noteikt mūsu nākotni turpmākajiem gadiem."
Nešs NBA aizvadīja 18 sezonas, no kurām desmit spēlēja "Suns" rindās. Bijušais kanādiešu spēlētājs astoņas reizes tika iebalsots NBA "All Stars" spēlēs un divas reizes (2005. un 2006. gadā) atzīts par līgas labāko spēlētāju, saņemot MVP balvu.
51 gadu vecais Nešs 2018. gadā tika iekļauts Džeimsa Neismita vārdā nosauktajā Basketbola slavas zālē. Pēc basketbolista karjeras beigām 2014. gadā Nešs pievērsās trenera arodam un no 2020. līdz 2022. gadam vadīja Bruklinas "Nets" vienību. 2022./2023. gada sezonā pēc pieciem zaudējumiem septiņās spēlēs viņš no amata tika atbrīvots.
Pagājušajā sezonā "Suns" ar 36 uzvarām 82 spēlēs ierindojās tikai 11. vietā Rietumu konferencē un palika aiz "play off" robežas. Pēc sezonas komanda veica nozīmīgas izmaiņas sastāvā - tika aizmainīta komandas lielākā zvaigzne Kevins Durents un izpirkts arī Bredlija Bīla līgums.