Šovasar 31 gadu vecais Freds Vanvlīts ar "Rockets" komandu noslēdza līgumu uz turpmākajām divām sezonām par 50 miljoniem ASV dolāru.
Basketbols
Šodien 23:25
Hjūstonas "Rockets" līderis Freds Vanvlīts pārrāvis krusteniskās saites
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Hjūstonas "Rockets" līderis Freds Vanvlīts pārrāvis ceļgala krusteniskās saites kā dēļ šosezon visticamāk laukumā vairs nedosies.
Šovasar 31 gadu vecais saspēles vadītājs Vanvlīts ar "Rockets" komandu noslēdza līgumu uz turpmākajām divām sezonām par 50 miljoniem ASV dolāru. Iepriekšējā sezonā Vanvlīts pamatturnīrā 60 mačos vidēji 35 minūtēs guva 14,1 punktu, atdeva 5,6 rezultatīvas piespēles, izcīnīja 3,7 atlēkušās bumbas un pārtvēra 1,6 piespēles. Izslēgšanas turnīrā viņš laukumā devās septiņās spēlēs, kurās caurmērā 40 minūtēs guva 18,7 punktus, izdalīja 4,4 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 4,1 atlēkušo bumbu. 2019.gadā Toronto "Raptors" sastāvā viņš kļuva par NBA čempionu.