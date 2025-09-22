Dramatiskā cīņā futbola virslīgā "Auda" izrauj uzvaru pār "Super Nova" komandu
Pirmdien, 22. septembrī, Žeudi Stīvensonam gūstot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, "Auda" futbolisti "Tonybet" futbola virslīgas 30. kārtas noslēdzošajā spēlē ar 3:2 (2:1) pārspēja "Super Nova" komandu.
"Audas" labā vārtus guva arī Enco Monteiro un Džeksons Keniu, bet pretiniekiem izcēlās Ralfs Šitjakovs un Artems Marčuks. Jau pirmajā minūtē rupji kļūdījās mājinieku vārtsargs Roberts Ozols, bet Deniss Meļņiks liedza Agrim Glaudānam panākt 1:0 "Super Nova" labā.
Rezultāts pirmo reizi tika izmainīts 19.minūtē, kad Eduarda Dašķeviča nopelnīto 11 metru soda sitienu realizēja Monteiro. Deviņas minūtes vēlāk pēc Glaudāna piespēles Šitjakovs tika pie brīva sitiena soda laukumā un ar kreiso kāju raidīja bumbu tīklā - 1:1.
Neizšķirts uz tablo bija nepilnas divas minūtes, jo mazliet vēlāk pēc saspēles ar Kaderu Konē "Audai" vadību atguva Keniu. Citā epizodē Konē neizmantoja "Super Nova" vārtsarga Dāvja Viljama Veisbuka kļūdu.
Otrajā puslaikā, 73.minūtē, pēc Šitjakova piespēles ar spēcīgu sitienu 2:2 panāca Marčuks, kurš guva vārtus trešajā mačā pēc kārtas. Komandas jau tuvojās neizšķirtam, kas būtu neizdevīgs rezultāts nevienai no mača dalībniecēm, bet kompensācijas laika otrajā minūtē pēc Kadera Traores piespēles Stīvensons apgriezās un trieca bumbu mērķī - 3:2.
"Audai" trīs punkti svarīgi cīņā par ceturto vietu, kas tai noderēs gadījumā, ja Eirokausu ceļazīmi neizdosies iegūt Latvijas kausa finālā. Savukārt "Super Nova" uzvara būtu ļāvusi attālināties no pēdējām divām pozīcijām.
Svētdien Latvijas čempionāta līdere "Riga" komanda viesos ar 3:2 pārspēja "Jelgavu", "Liepāja" ar 1:0 bija pārāka pār "Grobiņu", bet RFS ar 5:1 sagrāva "Daugavpili". Sestdien kārtas pirmajā mačā "Tukums 2000" savā laukumā ar 3:2 pārspēja "Metta" vienību.
Turnīra tabulā 29 mačos 76 punkti ir "Riga", bet 70 punkti - RFS vienībai. Pārējām komandām aizvadot pa 30 spēlēm, stabili trešā ar 53 punktiem ir "Liepāja", tālāk ar 43 punktiem ir "Daugavpils" un "Auda". Sestā ar 32 punktiem ir "Jelgava", 28 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, 26 punkti - "Super Nova" komandai, 24 punktus guvusi "Metta" un 23 punkti ir "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.