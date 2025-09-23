“McLaren” piloti joprojām bīstas no Verstapena: "Padarīs dzīvi grūtu līdz sezonas beigām!"
Oskaram Piastri Azerbaidžānas GP izvērtās par vienu no grūtākajām nedēļas nogalēm karjerā – pasaules čempionāta līderis avarēja jau pirmajā aplī un pārtrauca 34 sacīkšu garo punktu gūšanas sēriju. Lando Noriss spēja pietuvoties un tagad kopvērtējumā atpaliek 25 punktus.
Piastri bija spiests startā nobremzēt, jo bija izkustējies no vietas pirms sarkano gaismu nodzišanas, kā rezultātā atkrita uz beigām, bet īsi pēc tam ietriecās ceturtā līkuma barjerā. Visa nedēļas nogale viņam bija neveiksmēm pilna – motors defekts pirmajā treniņā, uztriekšanās sienai otrajā treniņā, saslīdēšanas trešajā treniņā un avārija kvalifikācijā, kas atstāja pilotu tikai devītajā starta pozīcijā. “Diemžēl šis bija pārāk kļūdām bagāts posms no sākuma līdz beigām,” atzina Piastri. “Nebija neviena tīra treniņa, katra sesija bija ar kļūdām. Tas ir tas, kas man jāuzlabo nākotnē.”
Piastri pēc Baku posma joprojām saglabā 25 punktu pārsvaru pār savu komandas biedru Norisu, taču situācija čempionātā kļuvusi saspringtāka. Četrkārtējais čempions Makss Verstapens ar uzvaru Azerbaidžānā samazinājis deficītu līdz 69 punktiem un, redzot “Red Bull” progresu, austrālietis atzina, ka nevar sāncensi norakstīt. “Es viņu neizslēdzu no cīņas par titulu,” sacīja Piastri. “Bet pats vairāk koncentrēšos uz to, lai atgūtos no šī posma. Ja spēšu atgriezties līmenī, kur zinu, ka varu būt, viss būs kārtībā.”
Noriss, kurš finišēja septītais, noraidīja runas, ka nav izmantojis izdevību, lai vairāk pietuvotos kopvērtējuma līderim. Viņš guva sešus punktus vairāk nekā Piastri, bet atzina, ka komanda Baku cīnījās ar ātruma deficītu un pievīla arī lēns pitstops. “Katru posmu daru visu, ko varu,” teica Noriss. “Protams, vajadzēja labāku kvalifikāciju, bet mēs pieņēmām lēmumu un samaksājām savu cenu. Es arī varēju iebraukt sienā kā Oskars. Galu galā šī nebija slikta diena – zinājām, ka temps nebūs tas labākais.”
Noriss atgādināja, ka “McLaren” mašīna piektdien un sestdien bija ātra, taču kvalifikācijā valdīja haoss ar sešiem sarkanajiem karogiem un iejaucās arī lietus, kas izjauca komandas taktiku. “Ja būtu normāla kvalifikācija, droši vien būtu startējis otrais un finišētu otrais,” uzsvēra brits. “Bet mums nebija “Red Bull” ātruma, tas bija ļoti redzams. Viņiem ir viena no labākajām mašīnām un viens no visu laiku labākajiem braucējiem. Viņi mums padarīs dzīvi grūtu līdz sezonas beigām.”
F-1 vicelīderis piebilda, ka “McLaren” šogad ir guvusi iespaidīgus panākumus, taču vēl jāstrādā, lai trasēs ar mazāku piespiedējspēku sasniegtu stabilus un labus rezultātus. “Mēs esam uzlabojuši veikumu, bet joprojām ir jomas, kurās “Red Bull” dominē, un mums tas jālabo,” sacīja Noriss. “Cilvēkiem nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka viņi ir ātri. Viņi tādi bijuši visu sezonu, un ar jaunajiem uzlabojumiem – vēl vairāk. Mums atliek turpināt smagi strādāt.”