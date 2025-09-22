“Viņam jākļūst stabilākam!” "Flyers" jaunais treneris uzslavē Rodrigo Ābolu, kuram liela konkurence cīņā par vietu sastāvā
Pirmajā pārbaudes cīņā pirms jaunās Nacionālās hokeja līgas (NHL) veiksmīgi nospēlēja Rodrigo Ābols, palīdzot Filadelfijas “Flyers” uzvarēt. Kamēr treneris viņa sniegumu uzslavēja, tas gan negarantē vietu sastāvā, par ko būs krietni jāpacīnās.
No 21. septembra ar pārbaudes spēļu ciklu sākusies gatavošanās jaunajai Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonai. Komandu rindās treniņnometnē par vietu komandu sastāvos cīnās plašs latviešu klāsts. Viens no viņiem ir Rodrigo Ābols, kurš pēc vienas sezonas divvirziena līguma īsi pēc pagājušās beigām ar Filadelfijas “Flyers” jau noslēdza vienvirziena līgumu 800 tūkstošu dolāru vērtībā (679 tūkstoši eiro).
Vēl vasarā Ābolam prognozēs vieta sastāvā netika atvēlēta. Tas nozīmē, ka pirms treniņnometnes sākuma Latvijas izlases vienam no līderiem apskatnieki paredzēja sezonas sākumu “Flyers” fārmklubā Amerikas hokeja līgā, kas gan neiespaidotu vairs viņa algas čeku. Pats Ābols gan ir apņēmības pilns pierādīt pretējo, jau pirmajā pārbaudes spēlē izceļoties ar spilgtu spēli – gūtiem vārtiem pirmajā periodā (tie kļuva par “Flyers” pašiem pirmajiem sagatavošanās posmā), realizētu pēcspēles metienu un pirmās zvaigznes godu.
The boys showed up ready to play! #PHIvsNYI | #LetsGoFlyers pic.twitter.com/lKr43CCMVj— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) September 21, 2025
Ābols šo spēli sāka trešajā uzbrucēju virknējumā, spēlējot kā kreisās malas uzbrucējs. Viņa pārinieks bija Leins Pedersons un Devins Kaplans. Spēles gaitā gan bija jāpārkārtojas, jo traumu guva Pedersons, kas lika latvietim uzspēlēt arī centra uzbrucēja pozīcijā (uzvarēja 57,1% iemetienos). Ābola gūtajos vārtos viņam rezultatīvi piespēlēja Džeks Nesbits – hokejists, kuru “Flyers” 2025. gada draftā izvēlējās ar 12. numuru. Tieši vienā maiņā ar jauno talantu Ābolu iespēlēja vairākkārtīgi pēc tam, kad traumu guva Pedersons. Pirmajā pārbaudes spēlē pirmo virknējumu veidoja Ņikita Grebeņkins, Trevors Zergass un Matvejs Mičkovs, bet otro – Denvers Barkijs, Noā Keitss un Gārnets Hetavejs.
Pirmajā pārbaudes spēlē nepiedalījās tādi uzbrucēji kā Treviss Konečnijs, kapteinis Šons Kutirjē, Ouens Tipets, Taisons Foersters un citi. Kopumā treniņnometnē par vietu sastāvā cīnās 57 hokejisti – 33 uzbrucēji, 17 aizsargi un seši vārtsargi. Pieņemot, ka Ābols cīnās par vietu kā kreisās malas uzbrucējam, tad viņa galvenie konkurenti ir Noā Keitss, Kristians Dvorāks, Džets Lučanko un citi. Paredzams, ka kopumā cīņa rit par pēdējām divām vietām kreisās malas uzbrucēja pozīcijā – tas nozīmē, trešajā un ceturtajā maiņā. Ābola gadījumā tas visdrīzāk būtu ceturtais virknējums.
Vismaz pirmās pārbaudes spēles kontekstā ar viņa sniegumu apmierināts palika galvenais treneris Riks Tokets, kurš uz Filadelfiju pārcēlies pēc darba ar Vankūveras “Canucks”. Tajā viņš strādāja ar diviem citiem latviešiem, Teodoru Bļugeru un Artūru Šilovu. “Man patika viņa pirmais periods,” pēc spēles žurnālistiem teica treneris. “Viņš pirmajā periodā spēlēja ļoti labi. Rodrigo ir augumā liels hokejists, kurš prot labi slidot. Viņš ir sistēmas hokejists. Viņā ir kaut kas, kas man patīk. Taču Rodrigo ir arī jāatrod stabilitāte savā spēlē.”
“Tas vairāk ir jautājums treneriem. Mans galvenais mērķis ir katru maiņu aizvadīt vienlīdz labā līmenī. Šķiet, ka šodien šajā ziņā paveicu labu darbu,” pēc pirmās pārbaudes spēles par savām izredzēm teica pats Ābols, kurš arī uzteica treneru darbu. “Treneri šobrīd ļauj mums spēlēt, taču arī ievirza rāmī, kādā vēlas, lai spēlējam.” Viņš karjeras laikā spēlējis arī daudz centra uzbrucēja pozīcijā, un, iespējams, šī daudzpusība arī latvietim var palīdzēt kā tas notika pirmajā pārbaudes spēlē.
Filadelfijas “Flyers” sagatavošanos sezonai turpinās naktī uz 24. septembri pret Monreālas “Canadiens”. Tāpat gaidāmas spēles pret Vašingtonas “Capitals” (naktī uz 26. septembri), Bostonas “Bruins” (naktī uz 28. septembri un naktī uz 1. oktobri), Ņujorkas “Islanders” (naktī uz 3. oktobri) un Ņūdžersijas “Devils” (4. oktobrī). Šajā laikā Ābolam būs jāturpina pierādīt savu lietderību komandas sastāvā.
Jauno sezonu “Flyers” uzsāks naktī uz 10. oktobri ar maču pret Stenlija kausa ieguvēju Floridas “Panthers”, kuras rindās spēlē Uvis Balinskis un par vietu sastāvā cīnās Sandis Vilmanis. Rodrigo Ābols savā pirmajā NHL sezonā 22 spēlēs tika pie diviem vārtiem un trīs rezultatīvajām piespēlēm.