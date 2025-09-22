Artūrs Žagars dala rezultatīvākā godu Stambulas "Fenerbahce" uzvarā pārbaudes spēlē
Latvijas izlases basketbolists Artūrs Žagars aizvadītās nedēļas nogalē Krētas salā pārbaudes turnīrā ar rezultatīvu sniegumu sekmēja Turcijas kluba Stambulas "Fenerbahce" panākumu mačā par trešo vietu.
Girit Kupası | Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 🆚 Olimpia Milano: 73-69— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 21, 2025
Skor dağılımımız: Hall 13, Zagars 13, Colson 8, Jantunen 7, Boston Jr. 7, Baldwin 6, Bacot 5, Melli 4, Melih 3, Onuralp 3, Metecan 2, Birch 2. #YellowLegacy pic.twitter.com/1oMnKgPBJk
Žagars svētdienas spēlē par trešo vietu ar 13 gūtajiem punktiem dalīja savas komandas rezultatīvākā spēlētāja godu ar Devonu Holu, bet "Fenerbahce" ar 73:69 pieveica Itālijas klubu Milānas "Olimpia". Bez gūtajiem punktiem Žagars vēl arī atdeva piecas rezultatīvās piespēles un izcīnīja vienu atlēkušo bumbu zem groziem.
Turnīra pirmajā mačā jeb pusfinālā Žagara komanda ar 67:77 piekāpās serbu vienībai Belgradas "Crvena Zvezda". Tajā spēlē Žagars guva trīs punktus. Cīņā par pirmo vietu turnīrā grieķu Pirejas "Olympiacos" ar 86:83 pārspēja "Crvena Zvezda".
Jauno sezonu Turcijas čempioni "Fenerbahce" sāks trešdien, kad Turcijas superkausā tiksies ar citu Stambulas komandu "Bešiktaš", savukārt sestdien viesos pret Bursas "Tofas" tiks aizvadīta pirmās kārtas spēle Turcijas čempionātā. ULEB Eirolīgas sezona sāksies 30. septembrī, savukārt "Fenerbahce" pirmais mačs plānots 1. oktobrī, kad savā laukumā tiks uzņemta "Paris" vienība.
Pagājušajā sezonā "Fenerbahce" uzvarēja Turcijas čempionātā, Turcijas kausa izcīņā un ULEB Eirolīgā.