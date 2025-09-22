VIDEO: Maiami "Heat" zvaigzne pārsteidz savu draudzeni vēsturiskā sasniegumā
Par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) šīs sezonas vērtīgāko spēlētāju jeb MVP aizvadītās nedēļas nogalē tika atzīta Lasvegasas "Aces" zvaigzne Eiža Vilsone.
Vilsone kļuvusi par pirmo basketbolisti, kura MVP titulu ieguvusi četras reizes. Iepriekš viņa par labāko tika atzīta arī 2020., 2022. un 2024. gadā. Balva tiek pasniegta pēc regulārā čempionāta noslēguma.
Aizvadītajā regulārajā čempionātā Vilsone ar vidēji 23,4 punktiem bija rezultatīvākā spēlētāja. Tāpat viņa bija labākā vidēji mačā bloķētos metienos (2,3), kā arī izcīnīja vidēji 10,3 atlēkušās bumbas un atdeva 3,1 rezultatīvu piespēli. Līdz šim trīs reizes par WNBA MVP tika atzītas Šerila Svūpsa, Lisa Leslija un Lorena Džeksone. Otrā balsojumā bija Nafīsa Koljēra no Minesonas "Lynx", bet trešā - Kitijas Laksas komandas biedre Alisa Tomasa no Fīniksas "Mercury".
Vilsonei vērtīgākās spēlētāju balvu pasniedza vienā no treniņiem, tajā ierodoties viņas draugam, Bemam Adebajo no Maiami "Heat". Tas kļuva par sirsnīgu brīdi un emocijās izplūda arī pati basketboliste. Viņas pārstāvētā komanda, Lasvegasas "Aces" turpina cīņu par WNBA trofeju, tiekot līdz pusfinālam. Šīs fāzes sērijas pirmajā spēlē "Aces" piekāpās Indiānas "Fever", kas spēlē bez savas lielākās zvaigznes Keitlīnas Klārkas. Finālā iekļūs komanda, kas pirmā izcīnīs trīs uzvaras.