“Arsenal” kompensācijas laikā izrauj neizšķirtu pret Mančestras “City”
Gabrielam Martinelli gūstot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, Londonas "Arsenal" svētdien Anglijas futbola premjerlīgas mačā izrāva neizšķirtu pret Mančestras "City".
Londoniešu mājvietā "Emirates Stadium" notikušais mačs noslēdzās ar rezultātu 1:1 (0:1).
Mača devītajā minūtē pēc viesu straujas pārejas uzbrukumā Tijani Reinderss piespēlēja bumbu Ērlingam Holannam, norvēģim gūstot savus sestos vārtus premjerlīgas sezonā.
Londoniešiem bija pārsvars gan bumbas kontrolē, gan sitienos pa vārtiem, taču punktu izdevās izraut vien otrā puslaika kompensācijas laika trešajā minūtē, kad vārtus noorganizēja divi uz maiņu nākuši futbolisti. Ebereči Eze atrada Martinelli starp diviem pretinieku aizsargiem un piespēlēja bumbu uz priekšu, brazīlietis to uztvēra un pārcēla pāri Džanluidži Donnarummam.
Pēc piecām kārtām bez zaudētiem punktiem ir tikai "Liverpool", kas tikusi pie 15 punktiem. "Arsenal", Totenhemas "Hotspur" un "Bournemouth" guvušas pa desmit punktiem, bet Mančestras "City" ar septiņiem punktiem ir devītā.