Lielbārži izcīna 4. vietu pasaules čempionātā motokrosā ekipāžām
Latvijas motosportisti Daniels un Bruno Lielbārži svētdien pēc sezonas pēdējā, devītā posma kļuva par ceturtās vietas ieguvējiem pasaules čempionātā motokrosā ekipāžām.
Sezona noslēdzās ar posmu Vācijā, kur Daniels Lielbārdis startēja kopā ar francūzi Nikolā Musē. Bruno Lielbārdis pēc kritiena iepriekšējā posmā nestartēja, taču bija līdzās komandai sezonas pēdējā posmā.
Lielbārdis/Musē svētdienas braucienos izcīnīja 12. un sesto vietu, kas summā deva 24 punktus un devīto pozīciju.
Ar uzvaru pēdējā posmā titulu sev nodrošināja nīderlandieši Kūns Hermanss un Bens van den Bogārts, kuri kopvērtējumā ieguva 362 punktus jeb četrus vairāk nekā līderi pirms šī posma francūži Kilians un Evans Prunjēri. Trešie ar 338 punktiem bija briti Brets Vilkinsons un Džo Milārds, bet Lielbāržiem bija 270 punkti.
Pērn Daniels un Bruno Lielbārži kopvērtējumā ieņēma otro vietu, bet par čempioniem kļuva beļģi Marvins Vanlušens un Glens Jansens.